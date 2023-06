Os nove essenciais Mercadona que não podem faltar à mesa nos Santos Populares

Junho está à porta e com ele chegam as festas portuguesas mais aguardadas do ano. De norte a sul, os portugueses preparam-se para o evento que mais animação traz ao país: os Santos Populares.

Ao som de música portuguesa, milhares de marchantes reúnem-se pelas ruas de todo o Portugal para mostrarem os seus trajes e coreografias ensaiadas.

As animadas ruas de Lisboa e do Porto tornam-se ponto de encontro para família e amigos que celebram a quadra festiva com muita animação. Mas não é só a música que faz a festa. Assim, a pensar nas festividades dos Santos Populares, reunimos todos os produtos que pode facilmente encontrar na Mercadona e que são essenciais para preparar a melhor festa.

Apesar de os casamentos, as marchas populares e a música serem as verdadeiras peças fundamentais deste arraial, alguns dos sabores mais típicos da cozinha portuguesa não podem faltar, nomeadamente a popular sardinha no pão, o cheiro a manjericão, a cerveja gelada na mão e o aconchegante caldo-verde.

A deliciosa broa de milho, a típica bola de carne, os deliciosos e coloridos pimentos assados e uns bons aperitivos, como tremoços e azeitonas, acompanhados da "Minha" cerveja gelada ou um tinto de Verano serão, certamente, os melhores acompanhamentos para que a festa dure até de madrugada. Está reunida a receita para garantir os melhores momentos nas festividades que se aproximam. Entre arraiais e boa música há sempre motivo para brindar, música para dançar e os melhores comes e bebes… encontramos facilmente na Mercadona.