Quem é Pedro Barbosa Ribeiro?

"Fofo como o pão", "fresco como a alface" e "estaladiço como o bacon". Sim, estamos mesmo a descrever Pedro Barbosa Ribeiro, replicando as palavras que o jovem de Coimbra, de 20 anos, declarou para mostrar à McDonald’s Portugal e a todo o País porque devia ser o escolhido para o cargo de CBO, o primeiro Chicken Bacon Officer da história da McDonald’s. E não é que foi mesmo o escolhido?

Fomos atrás dele – o que não é nada fácil, agora que anda pelo País a provar CBOs (icónica sanduíche de frango, bacon e cebola frita da McDonald's) – e perguntámos-lhe tudo. Veja o vídeo:

"Pára tudo!"

A história começou com a mãe de Pedro Barbosa Ribeiro a entrar pelo quarto e a pedir-lhe para gravar o vídeo de candidatura ao lugar de CBO depois de a McDonald’s ter lançado o desafio aos fãs de CBO no TikTok. Tudo o que tinha de fazer era gravar um vídeo e publicar no TikTok "as cinco razões por que deves ser tu" o primeiro CBO da história. Pedro Barbosa Ribeiro carregou na criatividade e não desiludiu.

"Eu tenho camadas... já dizia o Shrek!", começou por dizer o novo CBO da McDonald’s antes de enumerar as razões para ser escolhido. E ainda deixou um bónus: "Um CBO tatuado no rabo." Verdade ou mentira? Não nos vamos alongar.

Escolhido entre uma legião de fãs

O caminho até à cadeira de sonho não foi fácil mas, como "quem come por gosto não cansa", Pedro Barbosa Ribeiro passou os testes todos, "com muitos CBO à mistura", incluindo as provas cegas – em que teve de descobrir o CBO certo – e ainda o desafio de vender um CBO a um esquimó, prova que superou com nota 10. Deu tudo o que tinha e o que não tinha, nas palavras do candidato escolhido, e foi assim que Pedro Barbosa Ribeiro se tornou, oficialmente, o detentor do título de maior fã de todos os fãs de CBO da McDonald’s.

"Foi como o primeiro beijo...."

A relação de Pedro Barbosa Ribeiro com o CBO já vem de há muito tempo. O primeiro CBO da vida de Pedro? Foi como o primeiro beijo. "Nunca se esquece do primeiro beijo. Ou seja, nunca me esqueço da primeira dentada."

"O melhor trabalho do mundo"

Se achava que era o seu, repense bem. Pedro Barbosa Ribeiro é "o boss" e conseguimos facilmente perceber porque é que diz ter o melhor trabalho do mundo. É que o Chicken Bacon Officer (CBO) vai andar pelos McDonald’s de todo o País a garantir que cada CBO está igual a si mesmo, ou seja, perfeito. Vai analisar a suculência do frango, estudar o bacon delicioso, explorar a crocância da cebola frita e... criar e aprovar novas receitas de CBO. Já deu para perceber, certo?

Pedro Barbosa Ribeiro diz, com toda a confiança que consigo a qualidade do seu CBO estará sempre em primeiro lugar e promete muitas novidades. Para seguir o seu trabalho é no Instagram e no TikTok da McDonald's e, claro, nos restaurantes da marca.