Quer acabar com a humidade em casa? Há formas de o fazer

Com a chegada do inverno, a humidade – inimiga bem conhecida na maioria das casas portuguesas – torna-se mais visível, tanto nos locais onde passamos menos tempo (como a garagem, a arrecadação ou o sótão), como nos espaços bem à vista (sejam os quartos, a sala, a casa de banho ou a cozinha).

Além de desconfortável, a humidade favorece o inestético bolor com as manchas e maus odores, e representa um enorme perigo para a saúde, sendo responsável por vários problemas respiratórios. A somar a tudo isto, o excesso de humidade dentro de casa também a torna mais difícil de aquecer, o que se reflete na conta da eletricidade. A boa notícia? Temos a solução para eliminar este problema, com a ajuda dos especialistas UHU (conhecemos bem a marca, faz parte da nossa vida desde a infância, mas sabia que tem soluções anti-humidade? Pois bem, já lá vamos explicar TUDO!).

Sabe que tipo de humidade tem em casa?

São muitos os fatores que contribuem para o aumento da humidade, que pode vir do interior ou do exterior da casa. Portanto, o primeiro passo é identificar o tipo de humidade presente no lar.

A humidade por infiltração ocorre quando as paredes contactam diretamente com terras e existe uma passagem lateral das águas subterrâneas para as paredes da casa. Por essa razão, é mais comum em caves, garagens e adegas. A melhor maneira de a evitar é garantir que a casa tem boa impermeabilização interna feita por profissionais. Já a humidade por capilaridade vem do solo e os materiais em contacto com a água subterrânea deixam subir a humidade pelas paredes.

Em caso de dúvida, verifique se a encontra junto ao chão, na parte inferior das paredes, e se nelas existe bolor ou revestimentos e tinta a "saltar". Além dos potenciais danos que pode provocar nas fundações da casa e na estrutura elétrica, a humidade dificulta o aquecimento da casa, aumentando o consumo de eletricidade. Lembre-se de que a remodelação e o tratamento necessários para resolver o problema deverão ser feitos por profissionais. Agora vamos à humidade mais comum nas casas portuguesas: a humidade por condensação.











Surge nos elementos da estrutura que contactam com o exterior devido ao fraco isolamento na construção combinado com tudo o que fazemos entre quatro paredes – desde respirar, dormir, cozinhar, tomar banho ou regar as plantas. Este tipo de humidade é fácil de reconhecer: nota-se na água nos vidros das janelas ou nas paredes dos locais menos arejados, dando lugar às tão temidas marcas de bolor.

É possível evitar a humidade por condensação?

Quem nunca se confrontou com este tipo de humidade, em maior ou menor grau, que atire a primeira pedra. Será porventura difícil garantir a imunidade da casa face a este problema, sobretudo durante o inverno, mas há truques que podem ajudar a preveni-lo.

Cinco truques para prevenir a humidade: 1. Arejar a casa todos os dias, sobretudo nas horas de sol. 2. Ligar os sistemas de extração de ar, seja a ventax na casa de banho, seja o exaustor quando está a cozinhar. 3. Evitar secar a roupa dentro de casa e, se tiver de o fazer, arejar a divisão. 4. Apostar em plantas de interior que, além de decorativas e aconchegantes, reduzem a humidade no ar. 5. Investir num bom isolamento das janelas.



Soluções que acabam com a humidade

Sabemos que ela está em todo o lado, sobretudo em locais escuros e pouco ventilados como as casas de banho sem janela, a despensa ou os armários. Se as medidas de prevenção não forem suficientes, não se dê por vencido. A UHU tem as soluções para se livrar de vez da humidade e passar um inverno confortável. Vamos às duas frentes de ação para terminar de vez com a humidade em casa.

Para combater e prevenir o excesso de humidade O Desumidificador UHU está na linha da frente para prevenir o excesso de humidade, a condensação e os maus odores. Eficaz, fácil de usar e com um design inteligente, contém um "íman" que atrai a humidade, ficando a água no depósito. É só colocá-lo nos locais mais húmidos da casa e, como está disponível em duas dimensões, adapta-se a qualquer espaço. Além de inodoro e silencioso, também é sustentável e económico, pois não requer qualquer fonte de energia e é simples de reabastecer – a caixa é reutilizável, sendo apenas necessário trocar as recargas absorventes periodicamente. Para remover as manchas Mas se, mesmo assim, aparecerem aqueles "pontos negros" nas paredes, nos cantos, nos azulejos ou junto aos rodapés? Para grandes males, grandes remédios. O Removedor de Bolores e Fungos UHU elimina instantaneamente bolores, algas e musgo, tanto no interior como no exterior de sua casa, sendo perfeito para tratar manchas persistentes em grandes superfícies ou locais de difícil acesso.





Existem duas versões deste Removedor de Bolores e Fundos UHU: sem cloro e com cloro. Os dois produtos são eficazes em diferentes tipos de superfícies.

Graças à poderosa fórmula de espuma ativa, o Removedor de Bolores e Fungos com Cloro pode ser aplicado em paredes, pisos e juntas de casa de banho, cozinhas, caves, garagens, e até nas varandas, fachadas, esculturas ou mesmo vasos de flores. Basta libertar o gatilho de segurança (pensado "à prova de crianças"), pulverizar a zona desejada e deixar atuar 10 minutos. Depois é só limpar com uma esponja e água para fazer desaparecer qualquer vestígio de bolor.

Já o Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro é igualmente eficaz, em apenas 15 minutos, mas adequado a superfícies delicadas, papel de parede, madeira, alvenaria, estuque, pedra, têxteis e cabedal e até mesmo em estofos de tecidos automóveis.

Já sabe: para passar um inverno confortável, recorra à UHU. Os estragos provocados pela humidade têm os dias contados.