Sabe o que são produtos de beleza cruelty free?

O consumo consciente de produtos de beleza, sobretudo optar por cosméticos que não testam em animais, é uma tendência crescente um pouco por todo o mundo. Cruelty free, traduzido para português, significa "livre de crueldade" ou "livre de sofrimento" e é uma expressão utilizada para descrever produtos em geral que não foram testados em animais.

A Garnier, marca reconhecida globalmente, tem-se destacado pelo seu compromisso com a sustentabilidade, através do movimento "Green Beauty", ou "Beleza Verde", e sobretudo pela sua preocupação com o bem-estar animal. O que se traduz na produção de cosméticos feitos a partir de ingredientes naturais e ecológicos.

O que são produtos cruelty free?

Os produtos cruelty free não são testados em animais antes de serem comercializados, ou ainda que não houve nenhum tipo de exploração animal para a sua produção.

A Garnier é uma marca totalmente cruelty free?

Sim! Em 2021, a marca recebeu o selo de aprovação do programa Leaping Bunny da Cruelty Free International.

Quem é a Cruelty Free International e porque é que a Garnier decidiu colaborar com esta organização? A Cruelty Free International é uma organização que trabalha ativamente na abolição de experiências em animais no mundo. Para tal, investigam e expõem a realidade da vida dos animais nos laboratórios. Desafiam os decisores a fazer uma diferença positiva pelo bem-estar animal e a defender uma ciência melhor e uma vida livre de crueldade. Valores defendidos pela Garnier, rumo a uma beleza mais sustentável para todos.

O que é e como funciona o programa Leaping Bunny?

Este programa, reconhecido internacionalmente, exige que as marcas investiguem todos os anos, de forma forense, toda a sua cadeia de abastecimento, incluindo todas as matérias-primas e ingredientes individuais, para detetar quaisquer casos de testes em animais. A aprovação deve ser dada a todos os produtos finais de uma marca – produtos ou itens individuais não podem ser aprovados isoladamente.

Como é que a Garnier adquiriu o selo Cruelty Free International?

A marca obteve uma declaração junto de mais de 500 fornecedores, que fornecem mais de três mil diferentes ingredientes em todo o mundo.

Quanto tempo durou o processo?

Ao longo de vários meses, a Garnier e a Cruelty Free International trabalharam lado a lado para assegurar essa evidência e garantir que todos os produtos dentro do portefólio global da Garnier pudessem exibir oficialmente o logótipo da Cruelty Free International Leaping Bunny, reconhecido internacionalmente. Este processo rigoroso assegura que os consumidores podem comprar produtos Garnier com total confiança, sabendo que cumprem os critérios rigorosos do Leaping Bunny.

Além de terem a aprovação da Cruelty Free International ao abrigo do programa Leaping Bunny, o que faz a Garnier para limitar o impacto ambiental dos seus produtos?

A iniciativa "Green Beauty" da Garnier é uma abordagem completa em relação à sustentabilidade. O objetivo passa por transformar cada etapa da cadeia de valor da Garnier, apostando cada vez mais em fórmulas ecológicas nos seus produtos, dando preferência ao uso de energias renováveis no processo de produção, além de aumentar o uso de embalagens recicláveis, ao mesmo tempo que apoia as comunidades locais e os agricultores.

Como posso ter a certeza de que os produtos que compro são cruelty free?

Cada produto da Garnier apresenta o logótipo Leaping Bunny na embalagem. Este selo garante que o produto não foi testado em animais.

Alie-se à Garnier e opte por produtos amigos do ambiente e de todos os seres vivos. Só assim poderemos causar um impacto positivo no mundo e abrir caminho para uma beleza cada vez mais sustentável.