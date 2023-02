Sabia que a alimentação pode ajudar a prevenir o cancro?

O Dia Mundial da Luta contra o Cancro, que se assinala a 4 de fevereiro, dá o mote para recordarmos a célebre frase de Hipócrates, o pai da Medicina, "Que o teu alimento seja o teu medicamento", que tão bem resume o papel que a alimentação desempenha na saúde e bem-estar.

Numa altura em que a incidência de cancro em Portugal tem vindo a aumentar e um quarto da população portuguesa está em risco de o desenvolver, a Liga Portuguesa Contra o Cancro sublinha que 75% a 80% dos casos são causados por fatores associados ao estilo de vida, assumindo a nutrição um papel ativo na sua prevenção, assim como na de outras doenças.

O que podemos fazer para mudar este paradigma? Muito, através de escolhas simples que estão ao alcance de todos.

A Dieta Mediterrânica tem uma palavra a dizer

Considerada um dos padrões alimentares mais saudáveis do mundo pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e assinalando este ano dez anos desde que foi reconhecida como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a Dieta Mediterrânica mostrou-nos, através de um estudo publicado em 2021, que uma maior adesão a este padrão alimentar pode reduzir em 13% o risco de morrer por cancro. Por isto e mais, esta dieta foi apontada pela U.S. News & World Report como a dieta para o ano de 2023.

Mais do que um padrão alimentar, a Dieta Mediterrânica é um estilo de vida que está no nosso ADN cultural. Sem excessos, mas com prazer, privilegia os alimentos frescos, sazonais e locais, de grande riqueza e variedade em hortaliças, legumes e fruta, pão e cereais pouco refinados, feijão e outras leguminosas, sementes e frutos secos, em que o peixe tem mais protagonismo do que a carne e em que os alimentos são confecionados de forma simples. Uma tradição que vale a pena retomar, da qual fazem parte o alegre convívio à mesa e a atividade física diária.





Saúde e sabor no mesmo prato Seguindo os princípios da Dieta Mediterrânica, que segundo a ciência é uma dieta com particular importância a nível da proteção contra alguns tipos de cancro, na nova edição da revista Sabe Bem encontra várias receitas inspiradas neste padrão alimentar, como o arroz integral com espargos e tomate-cereja, o estufado de lentilhas com couve-portuguesa e as papas de aveia com curcuma, banana e frutos vermelhos. Descubra mais receitas aqui. Receita de Papas de aveia com curcuma, banana e frutos vermelhos (Sabe Bem 71, Pág. 66)

Receitas de Arroz integral com espargos e tomate-cereja e Estufado de lentilhas com couve-portuguesa (Sabe Bem 71, Pág. 66)

Prevenir é o melhor remédio

Aquilo que comemos no dia a dia afeta diretamente o nosso corpo e a nossa saúde, pelo que uma alimentação variada e equilibrada pode mesmo fazer a diferença entre a saúde e a doença. Este cuidado rodeado de bons aliados, como a atividade física regular, o descanso, a manutenção de um peso saudável e a cessação do consumo de tabaco, é uma boa base para diminuir os fatores de risco de doença oncológica. Siga estes hábitos, mas não se fique por aí: incentive os membros da sua família a pô-los em prática, desde tenra idade.

A prevenção começa no prato

Com o intuito de promover a saúde pela alimentação, a CUF e o Pingo Doce uniram-se em torno de um propósito comum e criaram o Programa A Saúde Alimenta-se, que visa promover escolhas informadas e sensibilizar para melhores hábitos alimentares.

No âmbito deste compromisso, a CUF e o Pingo Doce apresentam o novo livro "Receitas e conselhos para doentes oncológicos", que já está disponível nas lojas do Pingo Doce. Este livro conta com uma compilação de 100 receitas que seguem os princípios da Dieta Mediterrânica, organizadas pelos 10 sintomas mais frequentes nos tratamentos oncológicos, como náuseas, perda de apetite, perda de peso, entre outros. O livro apresenta também conselhos de saúde para ajudar doentes oncológicos a minimizar os efeitos secundários dos tratamentos.

Na prevenção do cancro, uma alimentação diversificada e equilibrada que segue os princípios da Dieta Mediterrânica tem valor acrescentado. E claro, o sabor e o prazer não podem faltar. Descubra os alimentos que deve privilegiar, o que deve comer só de vez em quando e o que é melhor evitar.

SEMPRE • Escolha produtos frescos e da época. • Aumente os hortícolas e a fruta nas suas refeições diárias. • Aposte nas leguminosas (feijão, grão, lentilhas, ervilhas, favas) diariamente. • Opte por cereais integrais (pão, massas, arroz, farinhas) com grande teor de fibras. • Utilize mais ervas aromáticas e especiarias para temperar. • Prefira as carnes de aves e de coelho. • Consuma peixes gordos (sardinha, cavala, salmão, sarda e enguia). • Faça da água a sua bebida de eleição (1,5 a 2 litros por dia).



DE VEZ EM QUANDO • Modere o consumo de carnes vermelhas (vaca, porco, borrego e cabrito). • Reduza a gordura na confeção e no tempero de alimentos. Priorize o azeite. • Limite o consumo de comida enlatada (atum, sardinha ou cavala). • Modere o consumo de produtos lácteos. • Se consumir álcool, faça-o com muita moderação.



A EVITAR • Tenha muita atenção e procure limitar o consumo excessivo de sal. • Evite o consumo de açúcar e alimentos açucarados, como produtos de pastelaria, doces comerciais (não caseiros), bolos, bolachas e biscoitos, por exemplo. • Prescinda das carnes processadas (salsichas, fiambre, chouriço, presunto). • Alerta para alguns tipos de peixe e marisco – sobretudo o peixe-espada, espadarte, safio e tubarão – que podem aumentar o risco de cancro. • Rejeite alimentos total ou parcialmente queimados.

Mais vale prevenir do que remediar, a bem da saúde e da qualidade de vida.

