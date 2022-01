Saiba porque o bacalhau é o seu melhor aliado para todos os dias do ano!

É verdade, o bacalhau é muito mais do que o Natal! A tradição traz-nos as receitas de celebração, clássicas, que aprendemos dos nossos pais e dos nossos avós e que fazem do Fiel Amigo o maior símbolo da gastronomia portuguesa. Mas sabia que este peixe, por vezes associado a uma confeção mais complexa ou demorada, é extremamente prático na cozinha e garante uma receita deliciosa numa questão de minutos? Tudo porque o melhor bacalhau de cura portuguesa também está disponível pronto a cozinhar, já demolhado – está assim ultrapassado aquele que era o maior constrangimento na preparação do bacalhau: a demolha!

Como a cura portuguesa e a demolha garantem o melhor sabor

Bacalhau, sal e... tempo. O bacalhau é um peixe de origem 100% selvagem e o seu processo produtivo depende em grande parte da maturação no sal – a chamada cura portuguesa! Quanto mais longa for a maturação da proteína no sal, melhor será a qualidade e o sabor. A este processo, a Riberalves, empresa de referência do bacalhau em Portugal, acrescenta a demolha, que desenvolveu de forma pioneira nos últimos 20 anos. A marca produz referências de bacalhau com 4 meses, 9 meses ou um ano de maturação no sal, para que cada consumidor possa escolher o mais indicado para a sua preferência. E com a demolha perfeita, feita em água a temperatura controlada, e em tempo específico consoante o tipo de posta, o melhor ponto de sal também está garantido!

Toda a conveniência... e saúde!

Com o Bacalhau Pronto a Cozinhar, o limite é mesmo a inspiração. Hoje o bacalhau pode comprar-se consoante o tempo de cura e tipo de posta preferidos (posta tradicional, lombos, ou mesmo caldeiradas, desfiados, línguas e bochechas) e a partir daí uma receita pode ficar preparada de forma muito rápida. Já pensou que mesmo para o bacalhau cozido, um dos pratos mais frequentes nas casas portuguesas, bastam apenas 10 minutos? E se for assado no forno, 25 minutos são suficientes? Entre as receitas mais tradicionais ou inovadoras, pratos complexos ou saladas, as possibilidades reinventam-se nas mais diversas soluções para o dia a dia. Que são, ao mesmo tempo, garantia de saúde! Isto porque o bacalhau é um peixe de origem 100% selvagem, rico em proteína e pobre em gordura. O aliado ideal de uma cozinha saudável, prática e de sabor.

Conheça as sugestões de receitas das nutricionistas

O bacalhau no Spotify

E se o bacalhau o acompanhasse numa áudio-receita, em tempo real, que o inspira e diverte, sem ter de estar a fazer a pausa dos habituais vídeos de receitas? Grande símbolo da cultura portuguesa, o bacalhau também se pode comunicar de forma inovadora e divertida. Por isso mesmo, chegou o “codcast” o Bacalhau quer Áudio, as melhores receitas de bacalhau disponíveis no Spotify, numa abordagem plena de humor, preparada para chegar aos consumidores mais jovens, aqueles que estão em plena fase de conhecimento do Fiel Amigo.

Enfim, o bacalhau está em casa!

Para completar o cenário perfeito, que conjuga sabor e conveniência, só falta mesmo receber em casa aquela embalagem com o bacalhau ideal para a receita preferida. Mas até isso é possível, porque a Riberalves faz entregas diretas das compras realizadas na sua nova loja online. Já não existe desculpa para não experimentar o melhor bacalhau, seja qual for a ocasião...

Inspire-se com as melhores receitas de bacalhau num único lugar, em riberalves.pt.