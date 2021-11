Seja um Herói por todos nós

"Há um herói em todos nós, só precisamos de coragem para pôr a capa", já dizia Clark Kent, mais conhecido por Super-Homem. Neste convite lançado pela Missão Continente a todos os portugueses, sem exceção, o desafio é claro: plantar sementes de espírito solidário e de sustentabilidade, com vista a propagá-las numa onda de mudanças positivas para cada um e para a comunidade em geral. Vista a capa, junte-se a esta iniciativa e inspire novos Heróis.

Todos unidos na rede

Os Heróis estão em toda a parte. São cidadãos normais, empenhados na vida social e cientes de que pequenas ações fazem a diferença na vida dos outros e do planeta. A ação de mobilização social Heróis Missão Continente, ao criar uma comunidade online que incentiva e premeia as boas ações, vem dar um pequeno empurrão a todos aqueles que desejam dar vazão aos superpoderes.

O objetivo é produzir um verdadeiro efeito dominó que se difunde e multiplica. A rede de Heróis vai crescendo à medida que a participação de uma pessoa impacta outra, que também adere ao projeto, gerando uma onda de mudança positiva e solidária para todos. É a mudança e o contributo de cada um que, em conjunto com os outros heróis, vão fazer crescer em cadeia o movimento de boas ações, de local para regional, de regional para nacional e (porque não) global!

Vista a capa

Quer aderir ao desafio e mostrar o super-herói que há em si? É simples: basta inscrever-se, descobrir todas as missões disponíveis e selecionar uma para dar início à aventura. Após o registo, pode voltar a entrar no site sempre que quiser, para acompanhar ou completar a missão a que se propôs. E como uma boa ação nunca vem só, ao cumprir uma missão estará a desbloquear outras, ajudando a construir um amanhã melhor para si e para todos.

A cada herói um superpoder

Preparado? Está na hora de pôr em prática o superpoder e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. As missões estão relacionadas com três campos de atuação: Alimentação, Pessoas e Planeta. Cozinhar refeições saudáveis para a família, ajudar vizinhos em situações mais vulneráveis, partilhar excedentes alimentares, reduzir o desperdício ou reciclar corretamente o lixo são alguns exemplos de ações, não só gratificantes como promotoras de consciencialização e de espírito cívico, que só podem culminar na construção de um mundo melhor. Para provar que está a cumprir os desafios – porque um Herói nunca faz batota – o participante partilha fotografias e vídeos das missões concluídas.

São estes grandes atos heroicos, mascarados de coisas simples do dia a dia, que ajudam (e muito) a voar mais alto e mais longe. Complete missões desafiantes e divirta-se a ajudar os outros e o planeta.

Celebre o esforço

Nesta Missão Continente, os Heróis são premiados pelos feitos. Cada missão finalizada dá direito à conquista de um crachá que pode ser exibido em público, ao mesmo tempo que aumenta a visibilidade do participante no ranking dos Heróis. Para os mais determinados, dispostos a levar a cabo as missões mais difíceis, há muitas surpresas e prémios! Mas nada se compara à sensação de dever cumprido e ao prazer de contribuir para um futuro mais risonho.

Palmas para estes Heróis

Na plataforma Heróis Missão Continente, ativa desde 1 de outubro, pode descobrir histórias reais de quem já está a mudar o mundo. São Heróis e colaboradores da Sonae MC, a prova de que todos podemos vestir a capa. Esta partilha visa inspirar todas as pessoas a participar ativamente no seio das comunidades e na proteção do planeta, dando visibilidade a tantos Heróis anónimos que existem pelo País.

Para grandes causas, grandes missões. Se já citámos Clark Kent, não fará mal terminar com uma frase do Homem-Aranha: "Nós somos quem escolhemos ser... Por isso, escolha!" Voe até esta grande iniciativa e ouse tornar-se um super-herói.