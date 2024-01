Vai comprar casa? Cinco passos para conseguir o melhor crédito habitação

Nos últimos anos, pedir dinheiro emprestado ao banco para comprar casa é a solução mais habitual. Afinal, comprar casa apenas com algumas poupanças e sem entrada é quase uma missão impossível. Como tal, é essencial encontrar o banco com a melhor oferta de crédito habitação para o seu caso concreto, que ofereça um valor de prestação realístico e que consiga pagar no final do mês.

Enquanto intermediários de crédito, a Flipai – marca registada da Eupago (instituição de pagamento, supervisionada pelo Banco de Portugal, especializada em soluções de pagamento, que trabalha com os principais bancos em Portugal, fazendo a mediação entre estes e os seus clientes), agiliza o processo de negociação, trata de toda a burocracia associada, apoia na recolha da documentação necessária e acompanha os clientes até ao dia da escritura.

Como conseguir crédito habitação: passo a passo

Não desespere, há cinco formas de comprar casa sem ter dinheiro amealhado. A Flipai ensina como:

1. Quanto pode pagar de entrada

Em primeiro lugar, a Flipai tem de saber quanto pode pagar de entrada. Embora haja situações em que se consegue 100% de financiamento para comprar casa (imóveis de banco ou leasing imobiliário), não é o mais habitual. Num crédito habitação convencional, o banco empresta entre 85% e 90% da avaliação do imóvel. Por isso, o valor da entrada é o primeiro fator a ter em conta.

Há ainda outros encargos associados à compra da casa. Vai ter despesas com a abertura de crédito, com os honorários do notário ou advogado que fizer a escritura, Imposto de Selo e Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT). A Flipai recomenda que tenha disponível cerca de 15% a 20% do valor total do imóvel.

2. Qual será o valor da prestação a pagar ao banco?

O valor que pode pedir ao banco depende da taxa de esforço. Por outras palavras, é preciso apurar qual será a proporção do rendimento familiar destinada ao pagamento do empréstimo.

No caso do crédito habitação, a prestação da casa não pode ser mais de 35% do rendimento mensal do agregado familiar.

3. Durante quanto tempo pode pagar a prestação?

Talvez não saiba, mas o Banco de Portugal recomenda determinados limites para o prazo dos contratos do crédito habitação. Assim sendo, o prazo do empréstimo depende da idade do titular mais velho. Até aos 30 anos (inclusive), o prazo máximo do crédito habitação é 40 anos. Para titulares com idade entre os 30 e os 35, o prazo máximo do crédito habitação é 37 anos. Já para titulares com idade superior a 35 anos, o prazo máximo do empréstimo habitação é de 35 anos. É com esses prazos que pode “jogar” para diluir a prestação ao longo do tempo e não ultrapassar a taxa de esforço.

Para tornar o processo de adesão a um novo crédito o mais simples e cómodo possível, a Flipai disponibiliza várias ferramentas 100% digitais que vão ser muito úteis ao longo do tempo: • Plataforma Flipai, com alertas em tempo real; • Integração de documentos eletrónicos; • Assistência virtual na escolha de um novo crédito.

4. Fale com a Flipai e encontre o seu banco

Recapitulemos! As suas poupanças correspondem a 15% ou 20% do valor total da casa, por isso o seu orçamento está definido. Também já sabe qual é a prestação máxima que pode pagar ao banco (35% dos seus rendimentos totais) e qual é o prazo máximo do seu empréstimo (consoante a sua idade). Só falta procurar o banco que oferece as melhores condições para o seu crédito habitação.

Mas é precisamente nesta fase que muitas famílias têm dúvidas a ler as “letras pequenas” e a perceber qual é a proposta mais vantajosa. Por isso é que existe a Flipai. Preencha o formulário com os seus dados e uma equipa de especialistas vai analisar o seu caso, comparar as melhores opções no mercado e ajudar a eleger o banco que se ajusta ao que procura.

5. Faça já a simulação de crédito

“Quanto dinheiro posso pedir emprestado ao banco?”, “Qual vai ser a prestação mensal?”, são algumas das dúvidas mais comuns. O simulador de crédito habitação da Flipai responde a estas e outras questões. Basta responder a três perguntas – o seu nome e contacto, o valor que precisa de pedir ao banco e a finalidade do crédito habitação (comprar casa, construir, transferir crédito ou um crédito para outros fins, como obras) – para um especialista entrar em contacto consigo e começar a trabalhar no caso.

Porquê confiar na Flipai para fazer um crédito habitação?

– A marca lida com centenas de casos semelhantes ao seu e tem uma relação próxima com os bancos. Por essa razão, consegue melhores condições do que se for falar diretamente com cada banco.

– Não tem de falar com vários bancos, porque a Flipai faz essa análise por si e compara as melhores opções. Assim, simplifica todo o processo de pedir crédito habitação para a aquisição de casa.

– Esclareça todas as suas dúvidas acerca das condições do empréstimo e das diferentes taxas de juro. A equipa da Flipai ajuda a eleger a melhor opção para a sua família a longo prazo.

Porque é que os serviços da Flipai não têm custos para si?

Os serviços da Flipai são totalmente gratuitos. Como? A remuneração da empresa é feita pelas instituições bancárias com as quais tem parceria. E não se preocupe, porque essa parceria não afeta as condições do seu crédito habitação. A Flipai tem acordos com muitos bancos e todos pagam uma comissão. Daí que o foco seja mesmo (e só mesmo) encontrar o crédito habitação com as melhores condições para si.

Já tenho um empréstimo, posso transferir o meu crédito habitação?

Seja no supermercado, nos combustíveis ou na prestação da casa, a inflação está em alta. Consequentemente, transferir o crédito habitação para outro banco pode ser a melhor solução para poupar e evitar uma prestação elevada. A equipa de profissionais da Flipai vai ajudá-lo com a transferência do seu crédito habitação através de simulações de crédito personalizadas . Depois de responder às perguntas, os consultores da empresa entrarão em contacto consigo, explorando alternativas no mercado até encontrar a melhor prestação.

Quem quer casa compra casa!

Totalmente grátis e rápida, a Flipai é uma marca com um serviço revolucionário que simplifica o processo do crédito habitação. Além de ajudar os clientes, numa fase tão importante da sua vida, com toda a papelada e burocracia, acompanha-os passo a passo até ao dia da escritura.

O que nos diz? Dê uma volta à sua vida e inicie mais um capítulo. Faça acontecer e entre com o pé direito na sua nova casa!