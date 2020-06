Vamos abrir o melhor de Portugal

Durante alguns meses sonhámos com o dia em que finalmente poderíamos voltar a sair. Os jantares para receber os amigos e a família estariam de volta, as pausas no trabalho para pôr a conversa em dia também, assim como os pequenos-almoços em conjunto. Foi com estas imagens em vista que fomos seguindo em frente nesta pandemia com muita bravura. Fizemos, pelo caminho, grandes sacrifícios e fomos mostrando ao mundo do que é feito este país: um povo que se une como uma grande família. Agora, está na altura de passar dos sonhos à realidade, com muita responsabilidade e seguindo todas as recomendações! É preciso arregaçar as mangas pelo país e redescobrir o melhor de Portugal.

Juntos somos mais fortes

Não podemos controlar eventos ou circunstâncias, mas podemos controlar de que forma reagimos e como enfrentamos as adversidades. É nestas alturas que percebemos a importância de consumir mais português, de privilegiar a qualidade e a diferenciação. Precisamos de apoiar empresas nacionais que se adaptaram a esta nova realidade, como em tantos outros tempos difíceis, e que trabalham todos os dias para facilitar a vida dos portugueses.

A Izidoro, que acompanha os portugueses há 120 anos, é uma dessas marcas: 100% nacional e com opções nutritivas e proteicas para toda a família . Nasceu no Montijo, como uma empresa familiar portuguesa, cuja história centenária começou com o senhor Izidoro e é ainda hoje partilhada com muito orgulho, sempre com a portugalidade como referência no passado, presente e futuro.

Nunca foi tão fácil ser versátil na cozinha, seguir uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, apoiar a produção nacional!



Da pessoa que eliminou o glúten à que deixou de comer carne, passando por quem privilegia o consumo de proteína, por quem conta as calorias e por quem reparte conscienciosamente o consumo entre as carnes vermelhas e as carnes de aves, há opções Izidoro para todos os gostos!





A que casa pertence?

Cada uma destas três opções convive pacificamente com as restantes e todos se dão bem sob o mesmo teto! Quem sabe se no final da semana não dão um saltinho à "casa" do vizinho para "desenfrascar" (em segurança!) e aproveitar os melhores sabores da vida.



Casa #1: o saudável Uma atividade: meditação a abrir o dia Uma refeição: salada com feijão e salsicha Uma personalidade: Beyoncé Um animal: coala Um objeto: bonsai



Casa #2: o original Uma atividade: a dar tudo no crossfit Uma refeição: sanduíche bem carregada com bifinhos do lombo e fiambre Uma personalidade: Chris Hemsworth Um animal: rinoceronte Um objeto: barra de pesos



Casa #3: o gourmet Uma atividade: corrida à beira-mar Uma refeição: hambúrguer com queijo da ilha acompanhado de batata supreme Uma personalidade: Rainha Letízia Um animal: gato persa Um objeto: chaise longue

Não ficam esquecidos os que preparam refeições rápidas e que correm entre os compromissos da agenda, nem aqueles que gostam de passar horas na cozinha, sem grandes pressas, para saborear as refeições em pleno. Muito menos fica de fora quem tem a família toda em casa e precisa de abastecer a despensa em quantidades astronómicas com a ajuda dos novos packs económicos desenvolvidos pela Izidoro.

Mais de 1000 colaboradores em todas as unidades do país A Izidoro conta com sete unidades industriais e mais de 30 unidades de produção animal, sobretudo no Alentejo e centro do país, que permitem um acesso mais fácil à fábrica de rações e matadouro, reduzindo o stress e a pegada carbónica e contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade da carne. A cadeia de valor é 100% portuguesa e integrada desde a origem. É a criação animal própria em Portugal que reforça a autossuficiência e garante a frescura da carne até ao consumidor final. Além de empregar mais de mil famílias portuguesas, a Izidoro tem a responsabilidade social como um dos pontos-chave.

Portugalidade do prado ao prato

Ao contrário de muitas empresas, em que a importação faz parte do círculo de produção, o ADN da Izidoro é 100% português! Toda a cadeia de valor, do prado ao prato, é feita em Portugal, o que não só resulta em produtos mais frescos e de grande qualidade, mas valoriza também o tecido económico e social do país. Toda a empresa funciona a partir de Portugal e vive cada dia a pensar nos portugueses – quer nos que consomem Izidoro, quer nos que todos os dias trabalham para que os melhores produtos estejam, dia após dia, nas prateleiras.

Ser criador De animais Produção animal própria, de suíno e de bovino, seguindo as normas de bem-estar animal. De produtos Inovação constante que se adapta na íntegra à realidade portuguesa. A Izidoro é um dos principais fornecedores de carne fresca embalada do país, além da própria marca que todos os dias enche as prateleiras dos supermercados nas áreas de charcutaria e mercearia. De momentos São especialistas a trabalhar carne, garantindo o melhor sabor e qualidade desde a origem. É isto que permite levar à mesa as refeições mais nutritivas, saborosas e saudáveis para toda a família.



Em tempos difíceis, a solidariedade sai da lata

Desde o início de março, a empresa centenária portuguesa tem vindo a reforçar o apoio junto de quem mais precisa. A nível interno, ofereceu bens alimentares aos colaboradores das diferentes unidades industriais, sem esquecer os motoristas que asseguram a produção e a distribuição dos produtos alimentares que chegam aos supermercados. Em paralelo, foi doada mais de três toneladas de bens alimentares à base de carne a um conjunto de instituições nacionais e regionais como a Cruz Vermelha Portuguesa, o Banco Alimentar Contra a Fome, a Associação Remar Portuguesa, o Centro de Apoio ao Sem Abrigo, a Associação Nacional de Combate à Pobreza e a Fundação COI.

"A Izidoro é uma empresa 100% nacional na área de alimentação, com operação do prado ao prato, pelo que neste momento difícil que todo o país enfrenta é nossa obrigação envolvermo-nos também neste combate, reforçando as nossas entregas junto das instituições e procurando ajudar quem mais precisa. É também nosso dever agradecer aos portugueses o apoio que têm dado à produção nacional através das suas escolhas, algo tão importante para a recuperação do país" Marco Andrade, diretor de marketing da Izidoro

A caminhar ao lado dos portugueses

O desafio é simples: neste regresso ao "novo normal", pensemos no que queremos deixar para trás e levar connosco daqui para diante. Pensemos em recuperar o sabor que tanto nos faz falta. Para a Izidoro, o caminho está traçado. O futuro passa por continuar a proporcionar produtos acessíveis e diferenciadores, que se adaptam ao dia a dia de cada um, privilegiando a produção nacional.

Para a Izidoro, o futuro faz-se pela inovação, acompanhando os portugueses nos seus percursos e nas suas necessidades, adaptando a oferta às tão diferentes formas de apreciar uma refeição, procurando sempre que, seja qual for a escolha, haja uma coisa que não falta: o sabor. Junta-se à Izidoro neste caminho?