Tavira: genuína, autêntica e inspiradora

Tavira convida a um passeio genuíno e inspirador, em qualquer altura do ano. De uma beleza natural e cultural inigualável, este concelho não deixa ninguém indiferente. Uma harmoniosa composição de igrejas, conventos, e palácios e um rio sereno que corre num cenário de portas de reixa e telhados de quatro águas em paredes brancas de luz límpida apelam aos sentidos.

Esta terra do Sotavento algarvio orgulha-se de manter viva a história local, valorizar a identidade e salvaguardar o património monumental. É detentora de um dos mais interessantes conjuntos de arquitetura religiosa do Algarve.

O cruzamento perfeito entre o passado histórico e a contemporaneidade que proporciona uma visita pelas ruas estreitas da Vila-a-Dentro, um passeio junto à Ria Formosa nas vilas piscatórias de Cabanas e Santa Luzia, assim como apreciar os montes da zona serrana e as especificidades das aldeias.

Tavira é uma cidade aprazível, com sol quase todo o ano. A passagem por cá não fica completa sem uma ida a uma das praias de areias finas, águas cálidas e transparentes.

Os amantes da natureza podem, ainda, desfrutar de um momento de paz e contemplação, através do birdwatching.

A riqueza e a variedade gastronómicas são outro dos cartões de visita. A frescura dos ingredientes, a preservação das tradições e a mestria dos chefs e cozinheiros tornam cada prato uma experiência única que fomenta o convívio.

Um estilo de vida que se coaduna com o reconhecimento de Tavira (2013) como Comunidade Representativa da Dieta Mediterrânica enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

O concelho tavirense vive história, cultura, tradição e contemporaneidade. É o local ideal para relaxar e desfrutar, em qualquer estação do ano, do melhor que a vida tem para oferecer.

Não deixe de visitar…

Palácio da Galeria onde poderá ver diferentes exposições;

Núcleo Museológico Islâmico, onde pode ver exposições como "Tavira Islâmica";

Igreja da Misericórdia, Santa Maria, São Paulo, Santiago e Igreja de São Sebastião;

Centro Ciência Viva de Tavira – para atividades em família

Praias – Usufrua da beleza e tranquilidade, com águas calmas e cristalinas, areais extensos com espaço para todos e em segurança. Ao longo de 18 km de costa, poderá usufruir da ilha de Tavira, Cabanas, Terra Estreita e Barril.

Verão em Tavira Concertos

Até ao final do mês de agosto, no Parque do Palácio da Galeria é possível ver:

> Dead Combo – 15;

> Osmose+G.I.G.GY. – 20;

> Bárbara Tinoco – 21;

> Jorge Palma – 22;

> Banda Musical de Tavira – 27;

> Camaleão Azul – 28;

> Ricardo Ribeiro – 29

A lotação máxima dos espaços foi reduzida de acordo com as normas da DGS e os planos de contingência criados para o efeito. No caso dos espetáculos, é obrigatória a aquisição prévia de ingressos, inclusive nos gratuitos. É também obrigatório usar máscara e cumprir as regras de segurança definidas para os diversos espetáculos (informação a disponibilizar no local).