Tibi: petshops com serviços veterinários

A Tibi é uma rede de pet shops com serviço veterinário integrado, oferecendo uma experiência de visitação rápida e completa. As sete lojas Tibi estão todas localizadas na região do Algarve – Faro, Guia, Lagos, Olhão, Parchal, Portimão e Quarteira – e dedicam-se aos animais e seus tutores, respondendo às necessidades de saúde, alimentação e bem-estar dos animais de companhia.

As soluções destinadas a cães e gatos são as mais predominantes no espaço. Contudo, a oferta passa também por "produtos para outros animais, nomeadamente pássaros, roedores e répteis". "E de forma a apoiar alguma pecuária local, também se disponibilizam produtos para os animais de criação", conta Luís Filipe Costa, responsável da Tibi.

O que mais distingue a Tibi de outras pet shops são "os serviços de veterinário ao domicílio, a venda de medicamentos veterinários e a área de banhos e tosquias".

Cartão dá descontos

Segundo Luís Filipe Costa, as lojas Tibi estão preparadas para responder às necessidades das diferentes tipologias de clientes. "Desde o tutor que pretende o melhor para o seu amigo de quatro patas, ao tutor que se preocupa, mas procura uma solução mais económica. Quer tenha um ou outro perfil, a adesão ao programa de fidelização possibilita poupar através dos descontos exclusivos que se acumulam no cartão cliente."

O responsável da marca prossegue, explicando que a Tibi apresenta enorme oferta e diversidade de brinquedos para animais de estimação, visando dar resposta "à crescente procura e consciencialização dos consumidores para a necessidade e importância de brincar por parte dos seus animais". O crescimento desta família de produtos tem sido "considerável".









Alimentação natural

Em relação à oferta de comida da rede de lojas, é extensa e variada, não faltando a cada vez mais procurada alimentação natural. "A procura por novidades no setor pet food, combinada com uma tendência permanente de humanização na indústria pet, traduz-se num aumento da procura por alimentos diferenciados para animais de estimação. Entre os tipos de dietas alternativas encontram-se as dietas naturais, as orgânicas, entre outras. A procura crescente pela alimentação natural tem tido também um reflexo direto nas vendas destes produtos na Tibi."

Para quem não tem uma loja Tibi por perto, poderá aceder a produtos através da loja online aqui

7 lojas

colaboradores na rede Tibi