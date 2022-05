A agricultura europeia e a guerra na Ucrânia

Álvaro Amaro defende que no mínimo 30% dos Fundos de Coesão sejam para as Zonas Rurais

PSD questiona a Comissão Europeia sobre a aplicação dos Fundos Europeus em Portugal

A invasão provocada pelo agressor Vladimir Putin à Ucrânia, para além das horríveis perdas de vidas humanas a lamentar, tem provocado uma grande desestabilização dos mercados mundiais e em especial no setor agroalimentar.A Rússia e a Ucrânia representam 29% das exportações mundiais de trigo, 15% de milho e 69% do óleo de girassol. Um quarto das importações de cereais e óleos vegetais da UE, incluindo quase metade das importações de milho provêm da Ucrânia.Em países como Portugal, a dependência dos cereais ucranianos, nomeadamente milho e colza — essenciais para a produção de alimentos compostos para animais — eleva-se, respetivamente, aos 40% e 50%.Os preços no consumidor já estão a aumentar e é expectável que venham a aumentar ainda mais, devido às subidas dos preços nos mercados mundiais. É assim no caso das rações para a produção de carne, mas também nos óleos e em outros alimentos à base de cereais, em que, mesmo que indiretamente, estamos dependentes da Ucrânia e da Rússia.No último ano, a constante escalada dos preços dos fatores de produção (energia, rações e fertilizantes), que em alguns casos se traduz num acréscimo de 250% face a 2020 e os fenómenos meteorológicos extremos (como a seca) têm exercido uma enorme pressão nos agricultores.A União Europeia e os Estados-membros devem fazer um esforço para serem ainda mais solidários com os nossos agricultores e apoiar, fora da PAC, os produtores que estão a viver momentos absolutamente excecionais e de grande dificuldade.Enquanto relator do parecer da Comissão de Desenvolvimento Regional da Visão a Longo Prazo para as Zonas Rurais da UE, Álvaro Amaro tem vindo a defender uma dimensão rural para as Políticas de Coesão, que passe pela afetação de um montante mínimo do FEDER e do Fundo de Coesão para estas Zonas de 30%. O relatório final deverá ser aprovado no segundo semestre pelo Parlamento Europeu.No seguimento do Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas ao Acordo Portugal 2020, onde se conclui que, Álvaro Amaro questionou a Comissão alertando-a para estas conclusões numa pergunta parlamentar subscrita por todos os eurodeputados do PSD.