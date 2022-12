Autossuficiência alimentar e o preço dos alimentos

A UE terminou o ano de 2021 com a balança comercial de produtos alimentares positiva, no valor de 47 mil milhões de euros. Mas isso não significa que a UE seja comercialmente positiva em todos os produtos alimentares. A UE deve manter-se agricolamente forte e incentivar os setores em que é deficitária. A produção dentro da UE deve aumentar, uma vez que se produz com as melhores práticas ambientais do mundo e, desta forma, garante-se um maior grau de segurança alimentar, reduzindo as importações de países terceiros.

No caso português, a balança comercial do complexo agroalimentar apresentou um deficit de 3.471 mil milhões de euros, nomeadamente, no caso dos setores das carnes e dos cereais.

De acordo com o INE, em novembro, a taxa de variação homóloga do IPC situou-se em +18,39%. A receita fiscal do Estado aumentou 22,8% nos primeiros sete meses de 2022.

Tendo por base esta margem fiscal, o Governo devia efetuar uma forte “mexida” nesse domínio, em particular nos bens de primeira necessidade produzidos em Portugal. Assim, estimular-se-ia a produção agrícola nacional, com a consequente poupança para os consumidores.

Agora não é o momento de cortar a produção de alimentos

Como estamos no meio da pior crise alimentar do nosso século, a Comissão Europeia não deveria introduzir nova legislação que possa reduzir a produção de alimentos na Europa.

“Temos de tomar medidas no sentido de uma utilização mais controlada e orientada das substâncias fitofarmacêuticas, mas as medidas sem consideração sensata podem apenas aprofundar os problemas da nossa produção alimentar interna e levar a um aumento das importações. Isto não é do nosso interesse comum”, disse Herbert Dorfmann, o porta-voz do Grupo PPE na Comissão da Agricultura do Parlamento Europeu. Agora não é o momento certo para avançar com as propostas sobre redução de pesticidas e restauração da natureza.