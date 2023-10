Paixão pela vinha e pelo vinho fez a diferença

A morte do pai levou Leonor Freitas a assumir a Casa Ermelinda Freitas, um cargo completamente diferente do que exercia, uma vez que, por ser licenciada em Serviço Social, trabalhava como técnica superior do Ministério da Saúde. As vicissitudes da vida "devolveram" Leonor Freitas às suas raízes e, ato contínuo, despertaram-lhe também sentimentos antigos que nutria pelo mundo vinícola.

"Não tenho dúvida de que a nossa infância nos marca para toda a vida, e com a morte do meu pai, por não ser capaz de vender o negócio de família devido ao amor e afeto que tinha, voltei e tive a consciência da verdadeira paixão pela vinha e pelo vinho", recorda a presidente do conselho de direção da Casa Ermelinda Freitas.

Essa paixão levou Leonor Freitas "a plantar novas vinhas, novas castas, a construir uma nova adega, criar marcas de vinho, pois a família vendia toda a produção a granel (sem marcas)". De então para cá, junto com a sua equipa, nunca mais parou. "Corremos o mundo, fomos a todos os mercados internacionais, investi o que tinha e não tinha, uma verdadeira opção de vida que só é possível com uma grande paixão por aquilo que fazemos", explica e continua: "Como tal, a minha grande afirmação é fazer cada vez melhor, pois também tenho um grande reconhecimento para com todos os meus colaboradores e sobretudo para com os consumidores que acreditam em mim. Todos os dias agradeço à família que tive, simples, trabalhadora, honesta que me passaram valores morais e sociais, que ainda hoje pautam a minha vida."

Onde tudo mudou

Ao longo dos anos, Leonor Freitas investiu, inovou, plantou e correu mundo. E foi precisamente numa das suas viagens de negócios, em Bordéus, França, estava há pouco tempo à frente da Casa Ermelinda Freitas, que teve um momento especialmente marcante na sua vida e que foi crucial para o que é hoje a sua empresa. "Aí percebi que estava a desperdiçar um negócio que tinha. Não o estava a valorizar o suficientemente, pois em Bordéus o vinho era tratado como uma joia. Na altura ainda vendia vinho a granel e esta viagem foi de tal maneira forte que voltei a Portugal consciente de que tinha de criar marcas, identificar com a tradição que a família tinha deixado e dignificar algo tão singular que, quando bebido com moderação, é único: o vinho. Esta experiência levou-me a pensar numa nova adega, numa nova maneira de estar e, claro, começar as primeiras marcas, nas quais se inclui o Dona Ermelinda."





"Espero que a dinâmica continue daqui a dez anos"

Ao contrário da sua mãe, a Casa Ermelinda Freitas sempre foi a opção profissional e afetiva de Joana Freitas, filha de Leonor e responsável pela estratégia de desenvolvimento da empresa. "Desde pequena que senti que era isto que queria para o meu futuro. Tem sido para mim um privilégio ver a continuação do trabalho da família e o impulso que a minha mãe tem dado, sempre respeitando a tradição, mas tornando esta empresa numa organização moderna e dinâmica", explica, com orgulho, Joana, a sucessora de Leonor, continuando: "Daqui a dez anos espero que esta dinâmica continue, comigo e com o meu irmão, sabendo que nada é estático e o meu grande desafio será acompanhar a dinâmica da sociedade, para poder ir sempre ao encontro das necessidades dos nossos consumidores e ter orgulho desta empresa, dignificando assim os vinhos da Península de Setúbal e de Portugal."

Joana Freitas sabe que tem grandes desafios pela frente até porque, relembra, a marca está a iniciar-se também na região dos Vinhos Verdes e Douro. A empresa adquiriu a Quinta do Minho, em Póvoa do Lanhoso, área de vinhos verdes, e a Quinta de Canivães, no Douro.

A sua maior motivação é "poder dar continuidade ao trabalho efetuado pela família ao longo de quatro gerações, sempre com a responsabilidade acrescida de ter havido mulheres muito fortes ao longo destas gerações". E não deixa de realçar a "grande gestão" da sua mãe, Leonor Freitas, que "tanto amor, esforço, dedicação e respeito teve para com os seus antepassados, sempre numa ótica muito humana, mas também muito profissional".