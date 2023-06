A nova geração da Refrigeração: o futuro está nas nossas mãos

A APIRAC, como habitualmente, junta-se a associações e empresas em todo o mundo para apoiar a iniciativa do Dia Mundial da Refrigeração, que se assinala a 26 de junho de cada ano. "Fá-lo por tudo aquilo que o setor representa para o bem comum, nas suas diversas vertentes: Refrigeração, Ar Condicionado e Bombas de Calor", começa por explicar Nuno Roque, secretário-geral da APIRAC.

Intitulada "Next Generation Cooling", o lema do WRD 23 centra-se no futuro da tecnologia de Refrigeração, na indústria, nas pessoas que nela trabalham e naqueles que beneficiam da Refrigeração. "Olhar para o futuro com o objetivo de sensibilizar para a forma como a indústria de Refrigeração moderna se está a adaptar e a evoluir para responder aos desafios e oportunidades que o setor enfrenta, proporcionando a crescente procura de soluções de Refrigeração e aquecimento com baixas emissões de carbono num clima de aquecimento", recorda Nuno Roque.

"O futuro está nas nossas mãos" pretende assinalar como o nosso bem-estar depende de "uma refrigeração e aquecimento sustentável, e de como as escolhas tecnológicas de uma indústria em evolução podem salvaguardar o bem-estar das gerações futuras". "Constitui uma oportunidade para mostrar ao mundo o setor com a visão de futuro que somos e os passos que estamos a dar para enfrentar os desafios de fornecer soluções com baixas emissões de carbono", afirma o responsável da APIRAC.

Celebrar a Refrigeração

A Refrigeração, enquanto conceito lato, entendido como a produção artificial de frio necessário para um determinado fim, quer seja para o setor agroalimentar com as suas múltiplas cadeias de frio, quer seja para outros setores industriais, quer seja para fins científicos ou simplesmente para conforto humano, "releva e valoriza um dos mais importantes fatores de desenvolvimento sustentável das sociedades modernas", refere Adeodato Clemente, engenheiro especialista OE em Climatização e presidente do ONS-APIRAC.

Adeodato Clemente acrescenta que o desenvolvimento sustentável, ao requerer a intensificação do uso da Refrigeração, cujas soluções típicas são consumidores intensivos de energia, confronta-se atualmente com a "necessidade da descarbonização das economias, ainda muito dependentes dos combustíveis fósseis, impondo aos que concebem, produzem e comercializam soluções de refrigeração que estas sejam mais otimizadas, nomeadamente com utilização de novos fluidos frigorígenos e de sistemas de controlo mais inteligentes".

Uma reflexão na linha do tempo

Por sua vez Francisco Gonçalves Santos, engenheiro especialista OE em Refrigeração, ex-presidente da CT56 do ONS-APIRAC, diz que a academia, a ciência e a tecnologia associadas à Refrigeração, ou em termos mais simples ao frio industrial, comercial ou doméstico, "foram e continuarão a ir à memória histórica procurar as fontes e os recursos para estudar, desenvolver e aplicar as novas soluções que permitem que a sociedade respeite o desenvolvimento sustentável perante os desafios que o crescimento populacional, os desafios ambientais e as necessidades alimentares colocam a este planeta Terra, que muitos cientistas e intelectuais consideram sem plano B". E prossegue: "Elevo ainda mais o relevo e a importância para que este futuro comum assente em suporte de intelectualidade científica amplamente divulgada, para permitir dar os saltos necessários da ciência para um objetivo futuro nesta área da refrigeração." Por isso, assume referir uma instituição que parece invisível, mas que é um pilar para que o planeta Terra seja sempre o plano A.

O futuro é promissor

Quanto a João Garcia, engenheiro especialista em Refrigeração OE, professor-adjunto do ISEL e membro da CT56 do ONS-APIRAC, relembra que hoje "a Refrigeração tem como pilar de atuação a preservação do meio ambiente". Com o avanço da tecnologia, sistemas de Refrigeração mais eficientes e sustentáveis "têm vindo a ser desenvolvidos, reduzindo o consumo de energia, o impacto ambiental, aumentando a eficiência energética, implementando o transporte de alimentos em segurança e de uma forma eficaz para regiões onde anteriormente esses alimentos dificilmente chegavam". A adoção de fluidos frigorígenos com menor potencial de aquecimento global, a implementação de práticas de reciclagem desses fluidos e a excelência da formação dos profissionais do setor "contribuem para a mitigação das mudanças climáticas e a sustentabilidade do mesmo". O futuro da tecnologia de Refrigeração, com o foco no "Next Generation Cooling", é "promissor", garante.

Ajudar o mundo a construir um futuro melhor

Paulo Monteiro, engenheiro especialista em Refrigeração, key account manager Danfoss, membro da CT56 do ONS-APIRAC, explica que reduzir ao mínimo ou mesmo não existir custos com o aquecimento nas instalações porque o calor vem dos sistemas de refrigeração, com a utilização de fluidos frigorígenos naturais, com a utilização de células solares para aquecimento e fotovoltaicas para produção de energia e a utilização de Bombas de Calor mais eficientes, "está na ordem do dia". "Inovar por meio do conhecimento de novas soluções e aplicações, da utilização de equipamentos reutilizáveis, com baixo teor de carbono e projetados para a sustentabilidade e a circularidade, utilizar a digitalização como fator diferenciador na indústria e atender à crescente necessidade de mais infraestruturas, abastecimento de alimentos, eficiência energética e soluções ecológicas é o que nos pedem e ambicionamos", revela.

A evolução da Refrigeração configura dimensões ambiciosas para a Europa

"Ainda com um caminho a percorrer" – começa por sublinhar Hugo Delgado, engenheiro especialista OE Climatização, e country director carrier Portugal –, "algumas descobertas bastante interessantes indiciam magnetizar a liderança de diferentes tipos de fluidos frigorígenos por gamas de produto, senão vejamos a aplicação de R744 em ciclos transcríticos para aplicações de frio, o R454b em unidades de Climatização de rooftops para que as pressões de funcionamento sejam inferiores ao R32 e com isso mitigação de fugas de fluido nas serpentinas dos permutadores, ou mesmo o R 1234ZE, que compreende uma gama de aplicação entre os 7 °C e os 85 °C, demonstrando uma elasticidade de funcionamento não vista até então". Há ainda novas soluções que se avizinham para breve com produção de 130 °C em sistema bomba de calor. "Um futuro promissor e de extrema importância subtilmente almejada."

Futuro mais sustentável

Para Diogo Couceiro da Costa, marketing manager Mercatus, presidente da Comissão de Empresas de Fabricantes de Frio Comercial e profissional da APIRAC, o Dia Mundial da Refrigeração "destaca a importância da refrigeração sustentável e eficiente". "O lema ‘The Future is in Our Hands’ reflete-se na capacidade de inovação e desenvolvimento da indústria de Refrigeração portuguesa na criação de um mundo melhor." A implementação de tecnologias mais eficientes e a adoção de energias renováveis continuarão a ser "fundamentais" para enfrentar desafios como as alterações climáticas e a escassez de recursos. A educação e a consciencialização sobre práticas sustentáveis e pequenas ações quotidianas "também desempenham um papel crucial". "Juntos, podemos construir um futuro mais frio e sustentável para as gerações futuras", antevê.





"A refrigeração tem como pilar de atuação a preservação do meio ambiente"

Soluções alternativas, seguras e energeticamente eficientes

Segundo Carlos Duque, engenheiro especialista em Refrigeração OE e membro da CT56 do ONS-APIRAC, "a mudança nos fluidos frigorígenos dos fluidos sintéticos para fluidos naturais como resposta ao elevado efeito de estufa que aqueles provocam tem de ser acompanhada com melhorias significativas na eficiência energética sem menosprezar nunca a segurança".

Para o engenheiro, a evolução tecnológica dos últimos anos nos sistemas de arrefecimento por CO2, liderada por países e empresas europeias, mostra que "este é o caminho a seguir para tornar a próxima geração de sistemas de arrefecimento ainda mais amigos para o ambiente, com ganhos energéticos resultantes de ganhos na eficiência e nos quais possamos confiar por serem seguros apesar de todos os desafios envolvidos.

Os setores de refrigeração e AVAC desafiam o futuro

A concluir, António Granjeia, engenheiro especialista OE em Refrigeração, ex-presidente da CT56 do ONS-APIRAC, explica que as formas convencionais de conforto e aquecimento, de mobilidade e de produção de energia elétrica, "estão condenadas a curto e médio prazo". Nos países mais avançados na implantação destas medidas, já se registam "períodos de picos de consumo que comprometem o normal abastecimento de eletricidade, apesar dos investimentos nas ditas energias verdes". Esta nova realidade vai obrigar a um cada vez mais efetivo e exigente "reconhecimento de competências dos técnicos, menos burocrático e mais eficaz, prático e útil para o bom desempenho dos operadores do setor da refrigeração e AVAC!"

Segundo António Granjeia, face às mudanças, impõem-se novas aplicações como "o desenvolvimento de novas soluções com regimes diferentes de funcionamento, parametrização rigorosa e controlo apertado, câmaras climáticas de teste ou choques térmicos para a indústria automóvel, arrefecimento de hidrogénio para estações de serviço, câmaras climáticas para a indústria agroalimentar ou ‘vertical farming’, ou mesmo para certificação de consumos energéticos em equipamentos frigoríficos e AVAC, entre outras".