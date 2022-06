Sociedade Ponto Verde lança prémio nacional “Junta-te ao Gervásio”

Tem um projeto fantástico e está confiante de que vai inspirar Portugal a tornar este mundo melhor? Junte-se ao Gervásio! O famoso chimpanzé que, em 2000, ensinou os portugueses a separar as embalagens de papel, o plástico e metal e o vidro regressa, vestido de materiais reciclados, para premiar os bons exemplos de cidadania social. A Sociedade Ponto Verde lançou esta iniciativa de âmbito nacional para desafiar cidadãos, entidades de proximidade e juntas de freguesia a apresentarem os seus projetos desenvolvidos e implementados na área da reciclagem de embalagens e sua circularidade, com potencial impacto na comunidade onde residem.

A primeira edição do prémio "Junta-te ao Gervásio" pretende mostrar as boas práticas das comunidades locais de Portugal e inspirar cada vez mais pessoas a juntar-se à missão do seu amigo Gervásio. Quer tenha lançado uma aplicação que indica os ecopontos mais próximos, remodelado um espaço público em reciclado, organizado um movimento de limpeza de praias ou convencido os vizinhos do seu prédio a começar a separar as embalagens usadas, pode submeter estas e outras ações exemplares em https://recicla.pt/juntateaogervasio/

As candidaturas estão a decorrer exclusivamente online, tendo começado a 18 de maio e vão até 31 de julho. Basta preencher um formulário, juntar a documentação necessária e submeter a candidatura.

As melhores iniciativas, produtos ou serviços, com resultados comprováveis, que tenham um impacto significativo na melhoria e separação de embalagens, bem como na melhoria da economia circular dentro da sua comunidade, podem ganhar prémios até 5000€. Os critérios de avaliação aferem o caráter inovador do projeto, o seu impacto económico, social e ambiental nas condições de vida local e se promove a prática de reciclagem de embalagens ao honrar a nova missão de inovar, evoluir e reciclar da Sociedade Ponto Verde. O Gervásio ficará orgulhoso.

A criatividade conta

"A criatividade é bem-vinda e é isso que vamos valorizar neste prémio", conta Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, na apresentação oficial da primeira edição do prémio "Junta-te ao Gervásio", que teve lugar no Jardim da Estrela, em Lisboa. "Seja no seu bairro ou na sua rua, queremos premiar as melhores ações no contexto da reciclagem de embalagens. Pode ser aquela menina que tentou mobilizar os seus vizinhos do prédio para a separação de resíduos ou que encontrou melhores formas de reciclar aquele edifício com criatividade, porque a parte artística também pode ser valorizada", sugere.





Quem se pode candidatar?

O prémio é aberto às juntas de freguesia, às entidades de proximidade (designadamente organizações da economia social — como associações, fundações ou cooperativas — empresários e pequenas/microempresas) e à cidadania social (pessoas singulares ou em grupo, empresários e demais entidades como condomínios ou agrupamento de escuteiros, entre outros), localizadas em todo o território nacional. São estas as três categorias que compõem o concurso e que se habilitam a receber prémios. Na categoria de freguesias será atribuído um 1.º lugar (uma escultura feita de materiais reutilizados para instalar na sua localidade) e nove menções honrosas. Às entidades de proximidade e à cidadania social está previsto um top 3 com atribuição de prémios monetários, que perfazem um total de 15.000€, e de menções honrosas, duas em cada categoria.

São elegíveis projetos executados nas comunidades locais, nos últimos 12 meses (entre junho de 2021 e julho de 2022), que estão a contribuir ou contribuíram de forma sustentável para a melhoria e separação das embalagens para reciclagem, que assentam no paradigma da circularidade e que poderão servir de referência, enquanto aceleradores de imaginação à replicabilidade noutros contextos comunitários. Cada pessoa ou entidade poderá submeter no máximo três candidaturas, correspondentes a projetos de tipologias diferentes (isto é, que não se limitem à replicação do mesmo projeto em momentos ou geografias diferentes).

QUAIS SÃO OS PRÉMIOS?

Freguesias: 1.º lugar (escultura feita em materiais reutilizáveis para instalar na localidade) e nove menções honrosas.

Entidades de Proximidade: 1.º lugar (5000€), 2.º lugar (3000€), 3.º lugar (2000€) e duas menções honrosas.

Cidadania Social: 1.º lugar (2500€), 2.º lugar (1500€), 3.º lugar (1000€) e duas menções honrosas.