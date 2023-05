Autonomia é a palavra-chave

Os portugueses estão a acordar lentamente para as novas realidades que vão surgir com o envelhecimento acelerado do País. Vive-se mais tempo, mas com menos qualidade. Por falta de recursos sim, mas também por falta de preparação, de conhecimento, e de acesso a novas soluções. Como as que entidades como Grupo Ageas Portugal estão a desenvolver para ajudar o segmento crescente de pessoas com mais de 65 anos e que neste momento são já mais de um quarto da população.

Foi dessa consciência que surgiu o MaisIdadeMais. O tema assenta em quatro pilares são eles saúde, bem-estar, rendimento e proteção. São quatro temas que há cinco anos têm vindo a ser trabalhados pelo Grupo com uma equipa dedicada, o que faz com que, neste momento, e segundo Nelson Machado, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, “este tenha a oferta mais abrangente e mais robusta de seguros e serviços para endereçar as necessidades das pessoas com mais de 65 anos”.

Soluções que aumentam a autonomia dos seniores

Neste contexto, afirma Nelson Machado, “a palavra autonomia é muito importante. Quando pensamos neste conjunto de pessoas percebemos que elas querem e precisam de soluções que as apoiem e lhes aumentem a autonomia.” Desta forma, e para encorajar o envelhecimento ativo, o Grupo Ageas Portugal desenvolveu um conjunto de soluções para aquelas que são as vertentes mais importantes para alcançar este objetivo: a autonomia financeira, a capacidade de lidar com limitações de saúde, de ter mais proteção, de ter mais acesso a serviços. Para o responsável, a marca assumiu “como missão desenvolver soluções para melhorar a capacidade de viver a vida, dando autonomia às pessoas”.

Em relação a este evento, o balanço do responsável é muito positivo: “Ficámos sensibilizados com o impacto e o retorno que esta iniciativa teve. Os dois dias que aqui tivemos deixam um caderno de encargos para todos. Temos de ser mais solidários. Estar mais atentos ao outro, sobretudo a quem é mais velho do que nós. Juntar à satisfação das necessidades básicas a conversa, a atenção, o carinho e o respeito.” Para o Grupo Ageas fica, segundo Nelson Machado, “a missão de continuar a criar as condições para que as pessoas sejam mais autónomas e mais ativas, para que tenham um envelhecimento ativo, com qualidade de vida”, concluiu.

Uma forte ligação à cultura

Porquê o teatro? Porque o Grupo Ageas Portugal tem uma política de forte apoio à cultura.

O Teatro Armando Cortez, na Casa do Artista, foi uma escolha deliberada do Grupo Ageas Portugal para realizar este evento. Este Grupo tem uma forte ligação à cultura, nomeadamente ao teatro, apoio ao ao Coliseu Porto Ageas, e sendo o principal parceiro do Teatro Nacional Dona Maria II. A aposta “de corpo e alma” do Grupo Ageas Portugal na área da cultura estende-se ao apoio a iniciativas como o Festival Internacional de Música de Marvão, e à promoção de diversos prémios nas áreas do teatro, música, circo, dança e do audiovisual. Iniciativas que pretendem reconhecer e promover os talentos emergentes nestas áreas, motivando os melhores a desenvolver o seu percurso nestas áreas da cultura. Situada em Carnide, Lisboa, a Casa do Artista é uma instituição particular de solidariedade social que presta serviços aos artistas idosos, e que foi fundada em 1999 pelos atores Armando Cortez, Cármen Dolores, Pedro Solnado, entre outros. Neste evento, o Grupo Ageas Portugal teve a honra de contar com a presença da atriz Manuela Maria, co-fundadora deste excelente projeto, e que foi homenageada pelos convidados e pelo público presente com uma grande salva de palmas.