Mercadona: reciclar por uma melhor economia circular

No dia 17 de maio celebra-se o dia da reciclagem. Mas reciclamos? A pergunta, em jeito de provocação, vem diretamente da cadeia de supermercados Mercadona e enquadra-se na Estratégia 6.25 da empresa, em prol de um planeta melhor. A Mercadona já começou a fazer a sua parte! A empresa investe 140 milhões de euros para levar a cabo a Estratégia 6.25, um passo em frente no seu compromisso de "Continuar a Cuidar do Planeta".

Esta estratégia tem o triplo objetivo de, até 2025, reduzir 25% do plástico, tornar todas as embalagens de plástico recicláveis e reciclar todos os resíduos de plástico gerados nas instalações Mercadona. O caminho está a ser desenhado por via de seis ações distintas que envolvem mudanças em diferentes processos da empresa, desde o redesenho das embalagens do futuro – em coordenação com os fornecedores – à adaptação das lojas e logística, gestão de resíduos, entre outras medidas. Os 140 milhões de euros, a investir nos próximos quatro anos, vão ajudar a concretizar todas estas ações.

Metas Cumpridas

Não será, por isso, de estranhar que no passado mês de janeiro, a cadeia de supermercados Mercadona tenha alcançado o seu primeiro marco na Estratégia 6.25: eliminar os sacos de plástico descartáveis de uso único em todas as secções das lojas. Quem visitar os supermercados Mercadona terá acesso a sacos compostáveis – feitos a partir de fécula de batata – e que, depois de utilizados, devem ser depositados no contentor de lixo orgânico. Para ajudar os clientes sobre a melhor forma de fazer a separação e reciclagem adequada dos seus resíduos, a Mercadona integrou um pictograma informativo, quer nos sacos de secção, quer nos sacos da linha de caixas, onde a empresa já dispõe de três opções reutilizáveis e recicláveis.

Ao cumprir esta primeira ação da Estratégia 6.25, garante-se também uma ajuda fundamental na redução de 3.200 toneladas de plástico por ano em toda a cadeia. Estratégia segue caminho Mas a Mercadona vai mais além e completou também já a segunda ação da estratégia ao eliminar os descartáveis de plástico de uso único em toda a cadeia.

O material foi substituído por alternativas mais sustentáveis como o cartão, a madeira, a cana-de- -açúcar e o plástico reutilizável. Alternativas que podem, ainda assim, ser lavadas na máquina da loiça depois de cada utilização. E, com esta segunda ação, a Mercadona deixa de utilizar 3.000 toneladas de plástico por ano, o equivalente a 120 camiões.

Trabalho que vem de trás

A empresa começou a trabalhar nesta estratégia em 2019, e fez sempre questão de envolver todos os seus colaboradores no desafio de "Continuar a Cuidar do Planeta". Ao mesmo tempo, procuroutambém tornar os diversos processos da linha de montagem ainda mais sustentáveis. Para isso, a Mercadona conta com uma equipa de trabalho que coordena todas as áreas de atuação da Estratégia 6.25. Ela é composta por colaboradores de diferentes departamentos da empresa, como Lojas, Prescrição, Informática, Compras, Logística, Financeiro, Relações Externas e Obras.

O sucesso da Estratégia 6.25 também passa pelos seus colaboradores. Uma responsabilidade que é de todos Mas, na realidade, todos juntos podemos contribuir para construir e fomentar uma economia circular. Fala-se do plástico e do grande objetivo que é a redução do seu uso desnecessário, bem assim como da necessidade de separar de forma adequada os resíduos que se geram depois da utilização. Esta é uma tarefa que cabe a todos nós, enquanto consumidores, empresas ou administração pública.

As nossas decisões fazem toda a diferença! Com um pequeno esforço é possível fazer muito mais para cuidar do planeta. A Mercadona sabe que basta começar por separar corretamente os resíduos e fomenta isso mesmo. Ao fazê-lo, garantem que estes possam ser, efetivamente, reciclados e, a partir daí, utilizados novamente evitando o desperdício e fazendo mais com menos.

No fundo, trata-se de dar a oportunidade de uma segunda vida aos resíduos. Como? Na produção dos produtos que compramos são utilizados recursos naturais e matérias-primas. Com o fim da sua vida útil, estes produtos convertem-se em resíduos, que devemos separar adequadamente para que possam ser reciclados e abraçar esta nova vida. Evitamos consumir mais recursos naturais e retiramos os resíduos do meio ambiente. É a economia circular a fazer o seu papel!