Festas da Moita, mais de 300 anos de história

A organização e elaboração da programação das Festas da Moita em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem é algo que não se resume a apenas alguns meses de intenso trabalho de organização e construção de festas, mas sim no respeitar de um evento com mais de 300 anos de existência.

Aproveitamos para endereçar um muitíssimo e gratificante obrigado a todos aqueles que, ao longo destes vastos anos, contribuíram para a organização e engrandecimento das magníficas Festas da Moita em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.

As Festas da Moita são 10 dias de reencontros e de convívio, num ambiente festivo que nos carateriza. Nesta festa, a Procissão em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem é o momento alto e primordial que une milhares de pessoas, numa enorme e emotiva manifestação pública de fé. O rio Tejo transforma-se num importante "palco" das nossas festas e acolhe, talvez, a maior concentração de barcos típicos do País, com cerca de 40 embarcações ancoradas no Cais da Moita, e que são abençoadas pela Padroeira, acompanhado por milhares de artefactos pirotécnicos, no momento alto da Procissão em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. O Cais da Moita não se esgota nesse momento único da festa, uma vez que demonstra, ao longo dos 10 dias, a sua vitalidade com diversas atividades como a regata de barcos típicos do Tejo em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, e mais uma edição do "Cais Vivo" onde, entre outras iniciativas, toda a população pode desfrutar de um passeio grátis pelas águas do nosso rio.

Outro dos elementos primordiais da Festa da Moita é a tradição tauromáquica, em que a Feira Taurina, na Praça Daniel do Nascimento, merece destaque como uma das melhores feiras taurinas do País, convivendo com as tradicionais entradas e largadas de toiros que decorrem ao longo do evento e que entusiasmam os apreciadores da festa brava e muitos daqueles que nos visitam.

Sendo a música um elemento importante destas festas, destacamos, na abertura, o concerto com Boney M "featuring" Maizie Williams, um grupo de "disco music" europeu, com grande sucesso durante os anos 70 e 80. Com espetáculos para todos os gostos e idades, os diversos palcos da festa oferecem uma programação diversificada na qual continuam a merecer destaque os diferentes estilos musicais, desde o fado à música pop e rock, passando pelas nossas tradições do folclore às bandas filarmónicas. Esta programação não vai deixar, certamente, ninguém indiferente. Syro, Ibéria, Cuca Roseta, Blaya, Quim Barreiros, HMB, Deejay Kamala e a Banda da Armada são apenas alguns dos muitos artistas que vão trazer boa música à Moita.

E porque a Moita é terra de tradições, não poderá faltar o nosso tradicional arraial, que dá cor e alegria às principais ruas da vila, com mais de 10 ruas iluminadas numa extensão de mais de 2 Km, e outras tradições que orgulhosamente mantemos: os bombos e gigantones, a banda filarmónica, o circo, as actividades equestres, os bailes populares, o folclore, as marchas populares, as charangas e as actividades que nos ajudam a marcar a nossa diferença.

A Moita está pronta para receber as Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, em que mais de 60.000 m2 quadrados da nossa terra vão estar ocupados pela festa e onde mais de 300 agentes económicos (comércio local, feirantes e expositores) irão demonstrar a importância das nossas festas na criação de emprego e na actividade económica local.

Chegaram os 10 dias mais aguardados e longos do ano!

Comissão Coordenadora das Festas do Município da Moita