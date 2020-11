Nova Agrovouga arranca na sexta-feira

Começa nesta sexta-feira, dia 27, e termina a 30 de novembro, a Nova Agrovouga. Atendendo à pandemia, a segunda edição desta feira será 100% online e poderá ser vista aqui. O formato digital do evento não retira o otimismo a José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), o qual está com "as melhores expectativas", mesmo reconhecendo que à partida não se aproxima daquilo que a autarquia gostaria de realizar.

"O facto de termos uma edição exclusivamente online retira muito daquilo que é a experiência humana e com a natureza que todos os visitantes da Agrovouga gostam de experienciar. Ainda assim, a principal mensagem deste evento é mostrar que não podemos parar e a CMA tem um papel fundamental na comunicação dessa mensagem. É preciso continuar a vida, dinamizar a economia e o tecido social", sublinha.

A Agrovouga apoia e mostra o que se produz na região. Por isso, apesar das atuais vicissitudes, é importante dar um sinal aos produtores, às empresas e aos cidadãos locais que podem continuar a contar com o município para a "valorização dos negócios relacionados com a agricultura, a pecuária, a gastronomia, os produtos biológicos, apenas para referenciar algumas das principais áreas". Assim, e sendo a Agrovouga uma marca forte para o município e para a região de Aveiro, José Ribau Esteves acredita que "não faria sentido" parar um projeto que tem apenas um ano. "Seria pôr em causa a realização de edições futuras e o trabalho em equipa que temos desenvolvido com todos os parceiros deste evento."

As ferramentas digitais também permitem ter um gostinho da feira

Visitar um evento relacionado com a natureza, animais e gastronomia online é um grande desafio. Mas o mais importante, o que a CMA pretende com esta edição, é manter viva a feira e que se possa adquirir produtos com as boas ferramentas tecnológicas para que em casa ao longo do ano se vá degustando a Agrovouga.

"Sabermos que comprámos este ou aquele produto na Agrovouga 2020 e que no Natal, em casa com a nossa família e ao longo dos meses, vamos poder ter a mesma experiência real de provar alimentos, testar novas formas de trabalhar a terra e o campo, com a nota de que foi a Agrovouga que nos proporcionou essa possibilidade, é o propósito desta edição", esclarece.

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, diz "presente"

Explique-se que nesta versão especial online, os visitantes poderão fazer um tour virtual pelo espaço, tendo acesso aos vários expositores, aos produtos comercializados e aos contactos para fazerem compras e negócios.

"Esta é uma forma de apoio às várias empresas e potenciador de negócios, numa altura que temos de viver com os constrangimentos relacionados com a pandemia da Covid-19", relembra José Ribau Esteves e prossegue: "A edição deste ano contará com a realização da conferência "Agricultura: que futuro", a realizar no dia 27 de novembro, pelas 15 horas, que terá a presença da ministra da Agricultura, cuja sessão decorrerá no auditório do Parque de Exposições de Aveiro e será transmitida em live streaming."

Carne Marinhoa, vinho da Bairrada e muito mais

Esta edição especial terá cerca de 60 expositores do setor agropecuário, à semelhança do que aconteceu no ano passado. Estarão em destaque os produtos da região de Aveiro, nomeadamente a carne Marinhoa, o vinho da Bairrada, a floresta e o setor equestre.