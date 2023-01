OralMED: qualidade e inovação de norte a sul

"A saúde oral não é um luxo, mas sim um direito de todos. A medicina dentária tem de estar disponível e acessível a todas as populações." É esta a visão que os responsáveis da OralMED têm e, nesse sentido, foi inaugurada uma nova clínica na Figueira da Foz.

Para Ricardo Serra, diretor nacional de Operações e Qualidade da OralMED, têm de existir "serviços dentários de qualidade nas regiões onde as pessoas vivem ou trabalham e não apenas nas principais cidades do País". A abertura da Clínica OralMED na Figueira da Foz contribui para a "democratização" da medicina dentária no nosso país. "Faz parte da missão da nossa marca remover todos os obstáculos que ainda impedem muitos portugueses de se tratar, de norte a sul do país."

Voltar a sorrir para a vida

A operação figueirense está a decorrer da melhor forma e os responsáveis da marca foram muito "bem recebidos pela população, que já reconhece a qualidade das Clínicas OralMED".

"Tivemos muito bons indicadores no primeiro mês de funcionamento, com esta nova clínica a responder, desde o primeiro dia, às necessidades dos pacientes que nos chegam. Esperamos conseguir continuar a pautar os nossos serviços pelos padrões de qualidade que nos são característicos e continuar a superar expectativas dos nossos pacientes", explica Ricardo Serra, que tudo o que deseja é ver a população local, e os portugueses no geral, a "voltar a sorrir para a vida".

Um desejo legítimo, porque, infelizmente, os dados mais recentes dos barómetros e estudos nacionais e europeus revelam um país "de costas voltadas para a saúde oral". "Não tem de ser assim", sublinha o responsável da OralMED, prosseguindo: "A melhor forma de evitar os problemas de saúde é a prevenção. Para que haja essa prevenção tem de existir primeiro um trabalho de pedagogia para a importância da saúde oral. E, claro, tem de existir um esforço dos que trabalham no setor para ajudar as pessoas a ultrapassarem muitas outras barreiras que ainda hoje as impedem de recorrer aos tratamentos de que necessitam".

Está a ser feito tudo para ajudar os portugueses

Para alterar esta preocupante realidade a OralMED tem feito "tudo o que é possível". "Disponibilizamos uma primeira consulta de avaliação sem compromisso para que qualquer pessoa receba um diagnóstico completo e claro sobre o estado da sua saúde oral", informa Ricardo Serra, acrescentando que a marca oferece também materiais informativos e guias pedagógicos para uma melhor compreensão da saúde oral.

A OralMED tenta igualmente estar "cada vez mais presente em regiões menos urbanas, onde os serviços de medicina dentária ainda são escassos". E disponibiliza "vários protocolos" para ajudar os pacientes com menos poder económico. "De facto, enquanto organização, as nossas clínicas tentam fazer tudo o que está ao alcance para ajudar todas as pessoas a tratarem da sua saúde oral.

No que diz respeito aos desafios do futuro passam por abrir novas clínicas para chegar a mais portugueses, assegurando sempre os altos padrões de qualidade pelos quais a marca orienta os seus serviços dentários. Em relação às próximas inaugurações, Ricardo Serra sugere que "fiquem atentos ao website da OralMED e redes sociais para ficarem a par de todos os detalhes".





Dentes novos em 24 horas

A 56.ª clínica da marca em território nacional tem, à semelhança das outras unidades OralMED, várias diferenças que a tornam melhor e mais completa

"Tratamos a boca como um todo, como se fosse um órgão único. Uma abordagem com inúmeros benefícios para o paciente, que consegue recuperar a sua saúde oral de forma plena e rápida", informa Ricardo Serra, dando como exemplo a capacidade de "colocar dentes novos nos pacientes em 24 horas". "E conseguimos prestar esse serviço porque nas nossas clínicas os pacientes contam com o acompanhamento de equipas multidisciplinares de médicos dentistas: implantologistas, ortodontistas, endodontistas, entre outras especialidades. Uma clínica normal não consegue ter esta abrangência de tratamentos médicos."

Mais: a clínica OralMED da Figueira da Foz está equipada com meios de diagnóstico avançado, que "permitem disponibilizar avaliações completas e detalhadas logo na primeira consulta". "Um serviço que prestamos a todos os que nos visitam pela primeira vez, sem qualquer compromisso, sendo os custos suportados pela nossa clínica."

O responsável não termina sem recordar que a OralMED auxilia todas as pessoas a desbloquear aquele que é um dos maiores obstáculos à sua saúde oral: o preço dos tratamentos. "Para isso, disponibilizamos facilidades de pagamento, de forma a ajudar um maior número de pessoas a aceder aos tratamentos de que tanto precisam. Tal como costumamos dizer: na OralMED nunca ninguém deixou de se tratar por questões de preço."