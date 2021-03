Esforços unidos para apoiar a comunidade lusófona

Num ano especialmente complicado para toda a humanidade, por causa da pandemia de Covid-19, o Governo e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) prestam também apoio aos muitos portugueses espalhados pelo Mundo. O Brasil, que vive momentos particularmente difíceis no que toca à pandemia, foi um dos países contemplados no programa de solidariedade para com a comunidade lusófona.

O Estado Português e a SCML disponibilizaram um apoio no valor de 50 mil euros (cerca de 319 800 reais) ao Hospital Beneficente Português do Amazonas, em Manaus, para ajudar a instituição a enfrentar a pandemia, que atingiu fortemente a população deste estado brasileiro onde residem muitos cidadãos lusos.

A este apoio, articulado com a Embaixada de Portugal em Brasília e com o Consulado Honorário em Manaus, acrescem as doações resultantes da solidariedade e mobilização da comunidade portuguesa e lusodescendente no Brasil. O Hospital Beneficente Português do Amazonas é uma instituição filantrópica, fundada em 1873 por portugueses na cidade de Manaus, que faz atendimento complementar ao Sistema Único de Saúde do Brasil. Durante quase 150 anos foi e continua a ser um hospital de referência no estado do Amazonas, que presta não só apoio à imensa comunidade portuguesa que vive na região (aproximadamente cinco mil portugueses e lusodescendentes), como estende as suas valências a toda população da região, que integra também muitos indígenas.

A instituição tem servido, ininterruptamente, o Brasil, e os seus esforços ao serviço da comunidade revelaram-se essenciais ao longo do último ano, no difícil contexto de pandemia.



Olhos para África

Num ano em que a resiliência das populações e a capacidade de resposta dos serviços sociais e de saúde foram colocados à prova à escala global, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e a SCML celebraram também, em dezembro de 2020, um memorando no qual se estabeleceu um mecanismo de cooperação institucional para apoio à comunidade portuguesa na África do Sul. Existem atualmente 89 284 cidadãos portugueses com inscrições consulares na África do Sul.

O memorando celebrado entre o MNE e a SCML tem precisamente como objetivo central contribuir para a melhoria da prestação de serviços e dos mecanismos de resposta à comunidade portuguesa na África do Sul, em particular das pessoas com idade avançada e com deficiência ou incapacidade.

Quatro destas instituições lusófonas receberam recentemente um apoio global de 60 mil euros por parte da SCML, com o intuito de promover a inovação e a requalificação de infraestruturas, nas respetivas instituições. A colaboração entre o MNE e a SCML na África do Sul foi reforçada com uma visita aquele país da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, em novembro último, acompanhada pela dirigente da SCML Maria da Luz Cabral.

No terreno, realizaram-se encontros com conselheiros das comunidades portuguesas, responsáveis do movimento associativo, professores da rede de ensino português na África do Sul e visitas a várias instituições de solidariedade social, como a Escola do Lusito (em Joanesburgo) e os Lares de S. Francisco de Assis (Pretória), de Nossa Senhora de Fátima (Benoni) e de Santa Isabel (Randburg), onde decorriam intervenções de requalificação nas respetivas instalações.

Depois do arranque do programa no final de 2020, já em janeiro deste ano iniciou-se o processo de auscultação no domínio da capacitação e da formação das instituições envolvidas. A auscultação, à distância, consiste num conjunto de entrevistas realizadas pelas equipas técnicas da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da SCML, em articulação com o Embaixador de Portugal em Pretória, que conduzirá as sessões, e com a participação da Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo.

Pretende-se deste modo efetuar um levantamento de necessidades, desafio e oportunidades atuais nas diferentes instituições, todas de cariz social e maioritariamente focadas nas áreas do envelhecimento, da deficiência e da incapacidade.

As reuniões, em formato de videoconferência, envolveram a Luso África – Centro de Dia Santo André, Escola do Lusito, Lar N. S. de Fátima, Núcleo de Arte e Cultura - Centro de Dia Coração de Maria, Sociedade Portuguesa de Beneficência - Lar de Santa Isabel, o Women’s Group do Fórum Português, o Lar São Francisco de Assis e o Centro Cultural e de Beneficência da Cidade do Cabo.



Momento difícil para a comunidade

Vivem 89.284 mil portugueses na África do Sul, maioritariamente em Joanesburgo e Pretória. O apoio do Governo e da Santa Casa à comunidade lusa chega num momento difícil, em que a economia do país sofreu uma quebra de 51% por causa da pandemia.