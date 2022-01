Hospital Cruz Vermelha aposta na prevenção

Numa altura em que os hospitais públicos se encontram mais sobrecarregados com ocorrências e a necessidade de prestarem cuidados diferenciados no contexto da pandemia, outras unidades de saúde, como o Hospital Cruz Vermelha (HCV), da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estão a fazer um esforço suplementar para que as situações de rastreio sejam realizadas, evitando atrasos nos diagnósticos das outras patologias.

É o caso da Unidade de Gastroenterologia do HCV, que na última década já realizou mais de 23500 consultas e mais de 42 mil exames de diagnóstico, numa área com elevado impacto na mortalidade em Portugal, pois a maioria dos tumores do tubo digestivo manifesta-se, inicialmente, por queixas discretas e que são facilmente desvalorizadas – azia, enfartamento, falta de apetite, diarreia ou, pelo contrário, obstipação.

O gastrenterologista Mendonça Santos explica que a maioria destes sintomas "corresponde a situações benignas muito frequentes" na população portuguesa.

Para outro tipo de patologias, "com sintomatologia mais forte e passíveis de maiores complicações, como a pedra na vesícula biliar (Litíase), na diverticulose, na Doença de Crohn, na Colite Ulcerosa, na Diverticulose ou nas doenças de fígado, podem ser necessários tratamentos mais complexos, com recurso a antibióticos, internamento ou até correção cirúrgica", explica. Por isso, a equipa de gastrenterologia do HCV, composta por quatro médicos com vasta experiência na especialidade, com o apoio de três enfermeiros e uma auxiliar fixa, trabalha de forma "transversal", ou seja, com ligação direta a outras especialidades como a cirurgia ou a medicina interna.

"No entanto, há doenças do foro digestivo muito mais graves e que não dão quaisquer sintomas. O caso do cancro do estômago, por exemplo, quando provoca dor ou desconforto, é porque já está num estado muito avançado. Por outro lado, o cancro colorretal raramente dá sintomas precoces e só pode ser detetado através de exames de diagnóstico", explica. Por isso, todo o cuidado é pouco e, nesta fase, já não há desculpas para adiar, mais uma vez, aquela consulta.





Certos sintomas são frequentemente desvalorizados pelos doentes

Um rastreio que tem de ser feito enquanto se é jovem e saudável

"Costumo dizer que o rastreio (colonoscopia) deve ser feito por todas as pessoas saudáveis, sem sintomas e com mais de 50 anos", diz o médico Dias Pereira, antigo diretor do Serviço de Gastrenterologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e que atualmente integra a equipa do HCV. O tom é meio a brincar, mas o assunto é muito sério.

Os tumores do aparelho gástrico (estômago e colorretal) estão entre os mais mortais em todo o mundo, mas, sobretudo o segundo, pode ser prevenido. "O cancro colorretal tem uma progressão lenta e é dos poucos que, ao eliminarmos as lesões pré-malignas, os pólipos, podemos realmente evitar", explica.

Enfermeiros essências durante os exames

No Hospital Cruz Vermelha, o primeiro contacto dos doentes antes dos exames de endoscopia ou colonoscopia é com a equipa de enfermagem. O enfermeiro José Caseiro está na unidade de gastrenterologia desde a sua fundação, há 13 anos.

Correio da Manhã – Que tipo de dúvidas são mais colocadas pelos doentes?

– A maioria prende-se com a questão da preparação (alimentação) e da anestesia, sobretudo quando se trata da primeira vez. As pessoas pensam que vão estar três dias sem comer e que vão passar fome, o que não é verdade. Depois, há a preocupação com os resultados e, nesse campo, estamos aqui para tranquilizar e informar.

– Durante o exame, qual o papel do enfermeiro?

– O exame envolve três enfermeiros: o que auxilia o médico, o que apoia o anestesista e o do recobro. Durante o exame, o auxílio do enfermeiro ao médico gastrenterologista é essencial: a remoção de um pólipo, por exemplo, não é tarefa simples. O intestino é um órgão que está em constante movimento e é importante que o médico tenha um outro braço direito.

– É fácil formar enfermeiros nesta área?

– Há formação específica e nós no HCV também formamos novos profissionais.