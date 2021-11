Um gatilho para ideias com impacto ambiental

Em busca de novos parceiros e sinergias, a Casa do Impacto, o ‘hub’ de empreendedorismo social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), está presente na Web Summit onde lançou ontem o Triggers, um programa de aceleração que pretende estimular uma nova geração de novas ideias de impacto ambiental e a sua transformação em soluções tecnicamente viáveis e financeiramente sustentáveis.

O projeto vai ser desenvolvido entre janeiro e junho de 2022 e promete acelerar gratuitamente até 25 equipas que revelem motivação e competências para o empreendedorismo de impacto focado na sustentabilidade ambiental do planeta. As candidaturas decorrem até ao dia 7 de janeiro de 2022. Depois de uma pré-seleção, inicia-se a fase de ideação e ‘matchmaking’, para a criação de equipas versáteis, complementares e colaborativas. Serão selecionadas 25 equipas para a fase de ‘bootcamp’ e, no final deste período, dez equipas passam à fase de ‘Aceleração’, que vai decorrer ao longo de dois meses com o objetivo de potenciar o modelo de negócio e a sustentabilidade dos projetos. O programa termina com um ‘demo day’, em junho, onde serão premiadas as três finalistas, com um prémio monetário de 34,5 mil euros a ser distribuído pelas três, para o desenvolvimento e escala dos respetivos negócios.

"Sabemos que Lisboa tem agora uma oportunidade única de posicionar-se como a capital europeia do impacto, uma oportunidade para contagiar a mudança. Tal só poderá acontecer através da promoção do empreendedorismo de impacto e de uma comunidade envolvida, capacitada e responsável, tal como se prevê desde o Acordo de Paris", defende Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto.

Por isso, o lançamento do novo programa de apoio coincide não só com a realização da Web Summit em Lisboa, mas também com a Cimeira do Clima – a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que está a decorrer em Glasgow, Escócia.

"Com o Triggers, os ativistas e empreendedores ambientais passam a ter um lugar onde estar e onde criar, para agir agora, para que os empreendedores desenvolvam as suas soluções inovadoras para a meta da neutralidade carbónica em 2050", afirma Inês Sequeira.





Equipas vencedoras vão receber um prémio para desenvolver o negócio

Num momento tão crítico para o planeta, a diretora da Casa do Impacto lembra ainda que o "envolvimento de todos os ‘stakeholders’ neste movimento é estruturante para o sucesso da transição climática justa. Tem de ser agora e com o envolvimento de todos: pessoas individuais, empresas, organizações sociais e empreendedores". Por isso, o programa tem como principais parceiros a Ageas, a Galp, a Hovione e a Grosvenor House of Investments.

Também para projetos de impacto ambiental e social, a Casa do Impacto tem a decorrer, até ao próximo dia 30, candidaturas para o programa de investimento +PLUS. No total, são 500 mil euros a ser distribuídos por projetos em fase de ‘testing’ e ‘scaling’, de acordo com o mecanismo de pagamento por resultados.

Posicionar o ecossistema da ‘Casa’ no mundo da inovação

CM – Que posição marca a Casa do Impacto com esta presença na Web Summit?

Inês Sequeira – Um dos objetivos é posicionar este ecossistema do impacto dentro do mundo da inovação e do empreendedorismo, uma vez que é um ecossistema ainda muito novo, mas que – acreditamos – terá grande importância no futuro. Esta é já a terceira edição física em que estamos presentes e é curioso observar que as questões da sustentabilidade têm cada vez mais destaque. Por outro lado, é bom sentir que a própria equipa da Web Summit nos envolve cada vez mais.





– Sem dúvida. Estamos a apostar cada vez mais na internacionalização e aqui estão presentes mais de cem países, o que facilita a tarefa da Casa do Impacto de encontrar parceiros para a sua missão. A nossa parceria com a London School of Economics, aliás, começou aqui na última edição da Web Summit. Este ano, o CEO da Obama Foundation veio para a conferência e visitou a Casa do Impacto. Este tipo de ‘partners’ interessam-nos para aprendermos e para ganharmos palco internacional para os nossos empreendedores.