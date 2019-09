A urologia nas unidades Trofa Saúde Hospital da região de Lisboa

Dr. Anatoliy Sandul (OM43485): patologia prostática (cancro da próstata) e urologia reconstrutiva (cirurgia da uretra).







Dr. David Martinho (OM44107): neurourologia (disfunções miccionais em contexto de doenças neurológicas), uroginecologia (incontinência urinária e prolapso de órgãos pélvicos) e transplantação renal.







Dr. Pedro Oliveira (OM51977): andrologia (disfunção erétil, ejaculação prematura, curvaturas do pénis e infertilidade) urologia reconstrutiva (incluindo cirurgia do aparelho urinário baixo, uretra e genitália) e transplantação renal.







Dr. Sérgio Pereira (OM42080): litíase urinária (tratamento conservador, litotrícia extracorporal por ondas de choque, cirurgia minimamente invasiva e cirurgia percutânea) e cirurgia minimamente invasiva do rim (patologia benigna e maligna).







A urologia é uma especialidade médico-cirúrgica que trata patologias, quer benignas quer malignas, do aparelho urinário masculino e feminino (rins, ureteres, bexiga e uretra), e do aparelho reprodutor masculino (próstata, pénis e testículos).



De entre as patologias mais frequentes, salientam-se: as infeções urinárias, a litíase urinária (“pedras nos rins”), a hiperplasia benigna da próstata, a incontinência urinária, a disfunção erétil, o cancro do rim, o cancro da bexiga, o cancro da próstata e o cancro do testículo.



Como especialidade cirúrgica, para além da cirurgia convencional, a urologia faz uso de uma grande variedade de tecnologias e instrumentos cirúrgicos, que permitem a realização de procedimentos minimamente invasivos.



O uso de modernos instrumentos flexíveis e de pequenas dimensões possibilita, através da utilização de orifícios naturais e do recurso a tecnologias como o laser ou os ultrassons, realizar complexos procedimentos cirúrgicos para tratamento de patologias da uretra, da próstata, da bexiga, dos ureteres e dos rins, sem estarem associadas quaisquer cicatrizes.



Paralelamente ao enorme desenvolvimento técnico e científico da urologia ao longo dos últimos anos, a criação de diversas subespecialidades permitiu desenvolver de forma considerável os cuidados de saúde prestados aos doentes.