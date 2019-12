Implantes dentários em casos extremos: como recuperar o sorriso

Redigido por Dr. Tiago Moreira (OMD12767), médico dentista no Trofa Saúde Hospital em Braga Norte Redigido por Dr. Tiago Moreira (OMD12767), médico dentista no Trofa Saúde Hospital em Braga Norte

A situação pode ser a mesma, mesmo quando existem dentes ainda presentes, e quando estes são afetados pelas infeções graves ou doença da gengiva (periodontais) que causam a destruição do osso maxilar. Atualmente existem duas possibilidades de tratamento em doentes que apresentam severa reabsorção óssea, que são a reconstrução maxilar com grandes enxertos ósseos ou a utilização dos implantes zigomáticos.



O que são implantes zigomáticos?

São implantes especiais, bem mais longos do que os convencionais. Possuem este nome por serem fixados no osso da maçã do rosto, que é chamado de osso zigomático. Foram criados para simplificar e agilizar o tratamento: são alternativas para doentes que não apresentam condições para fazer os implantes normais, normalmente porque perderam os dentes há muito tempo ou devido a perdas ósseas decorrentes de inflamações prolongadas. Antes dos implantes zigomáticos, a única opção que estes doentes tinham era fazer enxertos e transplantes ósseos para apenas fixar os implantes. O problema destes tipos de procedimentos é que eles são complexos e desconfortáveis, fazendo muitas pessoas desistirem do tratamento. A cirurgia para colocação do implante zigomático é realizada em ambiente hospitalar e com o acompanhamento de um médico anestesista. A estatística de sucesso destes tratamentos está em torno de 90% dos casos, desde que seguidas as orientações e o protocolo técnico adequado.



Para quem são indicados?

Os implantes zigomáticos são indicados para doentes em que a quantidade óssea não é suficiente para que seja instalada na maxila os implantes tipo padrão, em especial na região posterior. A carga imediata é um dos procedimentos possíveis de realizar na maioria dos casos com os implantes zigomáticos. Com a carga imediata sobre implantes zigomáticos, existe a possibilidade de instalação de uma prótese fixa da arcada completa colocada até 72 horas no dia da cirurgia, trazendo satisfação imediata no que diz respeito à função, à estética, aos sentidos, à fala e à autoestima.



Quais são as vantagens desse tipo de implante?

• Mais rápido;

• Mais seguro: de acordo com Branemark, pioneiro na técnica, o índice de sucesso supera os 97%;

• Método mais simples e menos invasivo;

• Tratamento único: em muitos casos, estes são os únicos implantes capazes; de definitivamente resolver o problema do doente.



Quais as diferenças entre os implantes zigomáticos e os implantes convencionais?

O comprimento dos implantes zigomáticos é maior, o que permite uma fixação mais segura, mesmo nos casos extremos. Eles são 3 a 5 vezes mais longos do que os convencionais, variando de 30 a 55 mm de comprimento. Os zigomáticos são fixados num osso mais denso e resistente, enquanto o implante comum é fixado no osso dos maxilares.



Os dentes da prótese ficam fixos ou têm de ser retirados para escovar ou higienizar?

As próteses ficam fixas. Apenas o profissional poderá fazer a remoção, que é realizada para manutenção ou ajustes (se necessários). Os clientes são orientados a fazer a higiene com escovas dentais especiais, fio dental especial, bochechos adicionais e aparelhos auxiliares, como aqueles que produzem jatos de água.



Pode haver complicações?

Como em qualquer cirurgia pode haver complicações, motivo pelo qual é necessário consultar o seu caso específico para conhecer todos os pormenores. De modo geral, as técnicas atuais evitam as complicações mais frequentes que ocorriam noutros sistemas utilizados até agora.