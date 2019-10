Suor excessivo: o que é e como se trata?

Redigido por Dr. João Santos Silva (OM55202), cirurgião torácico no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora. Redigido por Dr. João Santos Silva (OM55202), cirurgião torácico no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora.

Esta doença pode ter impacto social e profissional muito importante, podendo causar distúrbios na vida pessoal e profissional do doente. O suor excessivo pode ser causado por ansiedade, stress profissional, distúrbios emocionais ou até mesmo a prática de desporto.



Situações como o fenómeno de Raynaud, que se caracteriza por sensação de mãos frias, uma reação exagerada a temperaturas extremas ou a diferenças de temperatura súbitas, podendo mesmo apresentar-se com dor a nível das mãos.



Também a ausência de controlo ao corar em situações de ansiedade ou até mesmo feridas nas extremidades dos dedos ou entre eles podem acompanhar o quadro de hiperidrose primária focal.



A cirurgia chama-se simpaticectomia torácica e é o único tratamento definitivo para este problema. A maior vantagem é ser feita por técnicas minimamente invasivas. O procedimento realiza-se por uma incisão de 1 cm ou duas incisões de 0,5 cm na axila, praticamente impercetíveis, e consiste em realizar uma secção no nervo responsável pela regulação descontrolada da produção de suor. Não necessita de drenos e a recuperação e o regresso à vida ativa são muito rápidos, necessitando de um internamento de apenas 24 horas.



O efeito sobre o suor excessivo é imediato! O impacto positivo na qualidade de vida é reconhecido internacionalmente. Os índices de satisfação dos doentes após o tratamento cirúrgico são superiores a 95%.



Situações de fenómeno de Raynaud ou rubor facial sem suor excessivo apresentam também elevadas taxas de sucesso na sua resolução. A hiperidrose compensatória é um fenómeno que consiste no ajuste do corpo à nova realidade, que pode levar a suores noutros sítios do corpo nos quais previamente não se suava. Este fenómeno é muito bem tolerado na grande maioria dos casos, levando aos altos níveis de satisfação.



A cirurgia realizada tem impacto neste fenómeno compensatório e por isso deve ser proposto o tratamento adequado a cada caso individualmente. Apesar de a simpaticectomia torácica não conseguir garantir o sucesso no tratamento do suor excessivo nos pés, em cerca de 50% dos doentes a produção de suor diminui drasticamente para níveis normais. Procure a cirurgia torácica para se aconselhar sobre as possibilidades de cirurgia e a perspetiva de eficácia adequada ao seu caso específico.