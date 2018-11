Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Parreirinha tem arte na grelha de carvão aliada a pescado fresco

Num beco sem saída de Algés, em Oeiras, esconde-se um segredo pouco guardado, num espaço tradicional que surpreende.

Por Sara G. Carrilho | 07.11.18

À sombra de uma farta parreira com mais de 50 anos que dá nome ao restaurante, faça chuva ou faça sol, aqui servem-se grelhados no carvão à portuguesa de deixar água na boca.



Há 24 anos que Francisco e Ângela Formigo, de 59 e 58 anos, são proprietários do restaurante A Parreirinha, um dos segredos menos bem guardados de Algés, Oeiras e arredores.



Escondido num beco sem saída, a fama do restaurante explica-se quando se tem o proveito de provar o pescado fresco feito ao momento na grelha de carvão, manuseada com mestria.



Da sardinha ao carapau, há dourada e robalo escalados, chocos, salmão, linguado entre outro peixe, que chega à mesa ainda a fumegar e tostado no ponto.



Para os amantes de carne, a grelha também trabalha e no espaço serve-se picanha, bife da vazia, costeleta de novilho. A Parreirinha é um espaço tradicional e acolhedor, com uma longa esplanada onde a mesa é posta à portuguesa e onde não faltam azeitonas, pão, queijos secos e amanteigados até chegar o prato principal.



À sobremesa, entre pudins, mousses e bolos caseiros de repetir, também há fruta – incluindo uvas da parreira que cobre todo o espaço exterior do restaurante.



FICHA

A Parreirinha

Largo da Madalena, 1

Telefone

214 101 035

Preço médio

25/30 € para duas pessoas

Horário

das 12h00 às 16h00 de segunda-feira a sábado, encerra aos domingos

Cartões Não

Fumadores Esplanada