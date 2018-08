A primeira fotografia de Malato com João Caçador

Apresentador conhece o namorado há dois anos.

16:45

José Carlos Malado partilhou a primeira fotografia com o namorado, João Caçador, nas redes sociais. O apresentador, de 54 anos, recorda que já conhece o músico, de 29, há dois anos e que foi a primeira foto na primeira noite que estiveram juntos."Faz hoje dois anos que nos conhecemos. Esta foi a primeira foto. A primeira de todas as nossas noites, de todas as nossas madrugadas. A moldura, há-de ser sempre a dos nossos dias", escreveu na legenda.