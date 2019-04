Maioria dos feridos da tragédia na Madeira regressa no sábado à Alemanha

Marcelo Rebelo de Sousa visitou as vítimas do acidente que envolveu um autocarro e matou 29 pessoas.

Por Lusa | 15:46

O Presidente da República deslocou-se esta sexta-feira ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e visitou os feridos do acidente que envolveu um autocarro, tendo adiantado que "a maioria" dos turistas alemães que ali se encontram regressa no sábado ao seu país.



"Como disse, amanhã [sábado] muitos dos doentes que aqui estão, alemães a grande maioria, parte para suas casas, mas encontrei naqueles turistas alemães com quem falei há pouco a mesma vontade, o mesmo reconhecimento, a mesma gratidão e a mesma vontade de não esquecerem a Madeira e de regressarem", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à saída daquela unidade hospitalar do Funchal.



O chefe de Estado disse ter estado com os dois portugueses que também se encontram internados ali, o motorista - "o senhor Zé" - e a guia - "a Carlota", tendo assinalado que ela "é uma mulher de armas", e que ele "é muito resistente".



Marcelo quis também manifestar a "gratidão de todos os portugueses" pelo trabalho desenvolvido por quem prestou socorro às vítimas.



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães, no Caniço, concelho de Santa Cruz, na quarta-feira à tarde.



As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas de nacionalidade alemã.



Questionado sobre as autópsias das vítimas mortais, o chefe de Estado informou que o "embaixador da Alemanha, que está a acompanhar isto aqui, cá fica ainda até amanhã [sábado], pelo menos", e "é o primeiro a testemunhar a preocupação, a competência e a eficiência com que esta matéria está a ser tratada".