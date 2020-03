Adolescente de 13 anos é o quarto caso de coronavírus no Brasil

O Governo brasileiro confirmou esta quinta-feira o quarto caso do novo coronavírus no país, após o resultado positivo do teste de contraprova numa adolescente de 13 anos que viajou para a Europa e regressou sem sintomas da doença.

Inicialmente o Ministério da Saúde do Brasil havia excluído a jovem do registo de casos confirmados, porque não apresentava sintomas de infeção pelo surto de Covid-19, mas voltou atrás após uma reunião realizada com especialistas, em Brasília, na manhã de hoje.

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a adolescente de 13 anos, residente em São Paulo, viajou no dia 21 de fevereiro para Lisboa e, no dia seguinte, partiu para Itália, onde esteve nas cidades de Milão e Dolomitas.

Durante a passagem por Itália, a jovem teve uma lesão que a levou a procurar atendimento médico num hospital italiano.

A paciente voltou ao Brasil no domingo e, na terça-feira, procurou atendimento médico no Hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista.

Mesmo sem apresentar sintomas, os médicos recolheram amostras para o teste para coronavírus, visto que a jovem tinha estado em viagem por um país que o Brasil considera de risco, o qual deu resultado positivo.

Segundo a pasta da Saúde, a jovem permanece em casa e está a ser monitorizada pela secretaria estadual de Saúde de São Paulo, assim como as pessoas que tiveram contacto próximo.

Até quarta-feira, 531 suspeitos estavam a ser monitorizados pelo Ministério da Saúde brasileiro, enquanto outros 315 casos já foram descartados por exame laboratorial.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como "caso confirmado" quando o paciente tem a confirmação laboratorial detetada, independentemente de sinais clínicos e sintomas.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

