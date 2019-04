Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome antiga creche em Loures

Chamas deflagraram em Santo António dos Cavaleiros.

16:16

Um incêndio deflagrou na tarde desta quarta-feira na antiga creche 'Os Piratas', na Avenida António Galvão de Andrade, em Santo António dos Cavaleiros, Loures.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado por um dos trabalhadores às 15h08.



Nas imagens é possível ver-se uma densa coluna de fumo no incêndio que consome as instalações abandonadas há mais de cinco anos em Loures.



No local estão 19 operacionais dos Bombeiros de Loures, apoiados por sete viaturas, e ainda a PSP.