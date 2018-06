Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão para jovem que matou amigo de 18 anos e filmou o crime na Quinta do Conde

Nuno Calçada foi condenado a 17 anos de prisão. Segundo arguido fica com pena suspensa.

10:49

Já são conhecidas as penas atribuídas aos responsáveis pela morte de Bruno Rodrigues, que foi assassinado à pancada em novembro de 2016, na Quinta do Conde, em Sesimbra.



Nuno Calçada e Armando Salles estavam a ser acusados pelo Tribunal de Setúbal de terem espancado o amigo e filmado a sua agonia. O primeiro acabou por ser condenado a 17 anos de prisão, enquanto que o segundo foi condenado a uma pena suspensa de dois anos e dez meses de prisão, uma vez que foi ilibado do crime de homicídio qualificado.



Recorde-se que Nuno Calçada e Armando Salles atraíram o amigo, Bruno Rodrigues, de 18 anos, para uma zona de mato, onde o espancaram devido a uma dívida de 250 euros pelo fornecimento de produto estupefaciente.



Bruno foi espancado até à morte, um crime que foi filmado e mostrado por Nuno Calçada a outros amigos.