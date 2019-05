Alterações à lei laboral começam a ser votadas após as eleições europeias

Por Lusa | 15:06

A primeira reunião de votações na especialidade das propostas sobre legislação laboral ficou hoje marcada para dia 28 de maio, após as eleições europeias, disse à Lusa o deputado do CDS António Carlos Monteiro.

Em causa está a proposta do Governo que altera o Código do Trabalho aprovada no parlamento, na generalidade, em 18 de julho, e as propostas de alteração dos vários partidos.

Segundo António Carlos Monteiro, na reunião de hoje do grupo de trabalho da comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, os deputados decidiram marcar a primeira reunião de discussão e votação "para dia 28 de maio, depois das [eleições] europeias" que se realizam em 26 de maio.