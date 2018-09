As férias estão a acabar mas ainda há muito para fazer

Mês associado ao descanso chegou ao fim, mas isso não significa que tenham terminado atividades mais descomprimidas.

Terraço recebe música

Os ritmos musicais mais alternativos juntam-se de novo na margem do rio Douro. A primeira edição do ‘Sandeman Stage’ foi em junho e agora está de volta com artistas nacionais e internacionais, no restaurante a bar The George Terrace, Gaia, para mais cinco concertos de sonoridades diversas e contagiantes. De amanhã até dia 29 deste mês poderá acompanhar o momento no terraço com cocktails, sangrias e petiscos. Aos sábados.



‘Iconic Bowie’

A exposição ‘Iconic Bowie’ inaugura a 5 de setembro no piso 0 do ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, e prolonga-se até 4 de novembro. Quarenta imagens únicas e especiais do mítico artista e cantor britânico chegam pela primeira vez a Portugal. Poderá vê-lo como nunca antes teve oportunidade. As fotografias, que incidem na vida e obra, foram captadas pela lente de seis fotógrafos internacionais.



Novo centro de visitas

A Real Companhia Velha tem um novo centro de visitas. Trata-se do 17•56 Museu & Enoteca, onde vinho, gastronomia e história se complementam e onde tempo e conforto são palavras-chave. Localizado à beira do rio Douro, no Cais de Gaia, vem ocupar parte daquele que outrora foi um dos armazéns da Companhia, que é a mais antiga empresa portuguesa, com atividade ininterrupta há quase 262 anos.





ALGARVE

Golfinhos e grutas

Ver animais marinhos como golfinhos, ou até mesmo orcas, e visitar as grutas mais belas da costa algarvia é a sugestão da Dream Wave, que conta com um variado leque de barcos para permitir aos clientes a melhor experiência.



Animais exóticos

O KrazyWorld permite interagir com animais e ver as várias espécies exóticas, mas o parque também conta com uma piscina e muitas atividades como arborismo, kart a pedal, insufláveis, mini moto 4 e um mega circuito de minigolf.



Música e cultura

Para terminar o verão em festa, Faro está a acolher, até amanhã, a quinta edição do Festival F, na Vila Adentro. O evento pretende valorizar o património e a cultura da cidade com uma programação que privilegia a música portuguesa.



ALENTEJO

Mantas alentejanas

A Fábrica Alentejana de Lanifícios fica em Reguengos de Monsaraz e desde os anos 30 do séc. XX que faz as muito apreciadas mantas e tapetes ou passadeiras alentejanas. Os padrões e cores utilizados estão intimamente relacionados com o Alentejo e fazem de uma visita ao local um mergulho neste ofício que teima em se atualizar, mas sempre dentro da tradição. Ainda é possível ver trabalhar ao vivo as tecedeiras e ouvir o bater dos teares de onde saem estas verdadeiras obras de arte.



Baluarte da resistência

Em Elvas, o Forte da Graça é o ex-líbris da cidade. De lá é possível ver uma grande extensão de Portugal e Espanha. Esta pérola da arquitetura militar data do séc. XVIII e foi fundamental para a defesa do território nacional.



A vida dos nossos rios

No Fluviário de Mora é possível conhecer as espécies que fazem dos rios e barragens nacionais o seu habitat. Ideal para passeios em família, tem ainda uma exposição de animais exóticos e faz das preocupações ambientais e da conservação das espécie as suas maiores bandeiras.



COIMBRA

Sons no Botânico

O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra recebe, em setembro, um ciclo de música denominado ‘Hortus Musicalis’. O programa, desenvolvido em colaboração com o Jazz ao Centro Clube, inclui seis concertos, à sexta-feira, que seguem a passagem do dia solar (manhã, início da tarde e início da noite). Os espetáculos decorrem em diferentes espaços do jardim. A entrada é gratuita e o ponto de encontro é o Portão dos Arcos.



Nos trilhos do Bussaco

A Fundação Mata do Bussaco está a organizar visitas e trilhos temáticos, com percursos distintos orientados por monitores, que permitem conhecer os recantos daquela floresta única, na zona do Luso, concelho da Mealhada. Os programas são organizados mediante pedido para grupos com um mínimo de 15 pessoas. O preço é de sete euros por pessoa. Entre os trilhos temáticos, destaca-se o da ‘floresta relíquia’, ‘trilho da água’, ‘via sacra’ e ‘trilho militar’.



Convento ‘por um fio’

‘Por um Fio’ é o tema de uma visita guiada ao Convento de São Francisco, em Coimbra, que conta as histórias de um local que já foi um convento, um quartel, uma fábrica e atualmente um centro de arte, cultura e negócios. A visita, que pode ser feita até 31 de dezembro, tem a duração de uma hora e a participação é gratuita, mediante inscrição prévia.



VISEU

Vindimas e feira do vinho

As vindimas na região do Dão representam momentos de convívio e troca de experiências. Em Viseu são várias as quintas que abrem as portas para que os interessados possam participar nas vindimas e ver a produção de vinho. Em Nelas, este fim de semana realiza-se a Feira do Vinho do Dão.





Romaria dos Remédios

Em Lamego decorrem até dia 9 de setembro as festas de Nossa Senhora dos Remédios, uma das mais importantes romarias do País. Pode-se aproveitar para dar um passeio pela região Douro Sul e visitar a riqueza natural e patrimonial. Caso dos mosteiros de Santa Maria de Salzedas e São João de Tarouca.



São Mateus até dia 16

Em Viseu, a Feira de São Mateus termina apenas no dia 16 de setembro. Estão ainda previstos os concertos de Rui Veloso (dia 1), Diogo Piçarra (8) e Xutos & Pontapés (dia 15). Aproveite o tempo ameno de fim de verão para fazer uma visita aos encantos da cidade de Viriato.



'A Corrida Mais Louca do Mundo!' está de regresso a Lisboa. A alucinante pista do parque Eduardo VII recebe dia 9 de setembro equipas que combinam doses de criatividade e paixão pela velocidade. E muita dose de uma saudável loucura. Esta é a terceira edição nacional da corrida, com as equipas a serem compostas por um máximo de quatro elementos que participam em originais veículos sem motor. Entrada livre, início às 13h30.A quinta edição do Scooter Day marca o arranque de mais uma Semana Europeia da Mobilidade. Acontece dia 16 de setembro e é no jardim do Campo Pequeno que os visitantes podem experimentar os últimos modelos. A organização espera bater o recorde de inscrições; atualmente são mil.A 'Caminhando' organiza dia 15 de setembro, sábado, um passeio pela zona histórica da Mouraria. Uma oportunidade para conhecer labirintos, becos, ruelas largos e escadinhas carregados de um passado de histórias. O encontro acontece às 09h50 no Martim Moniz, a inscrição custa 13 euros.Carnide volta a receber a Feira da Luz. Carolina Deslandes, Aurea, Clã, Toy e Lena d'Água são alguns dos artistas que vão atuar na festa que dura todo o mês. A entrada é livre, não faltam ateliers, exposições, teatros, artesanato e gastronomia.