Associação de restaurantes pede ao Governo para alargar abertura de restaurantes até junho

A associação nacional de restaurantes PRO.VAR pediu esta quinta-feira ao Governo para alargar o período de reabertura dos restaurantes até ao dia 01 de junho, prolongando o benefício do 'lay-off' até essa data limite.

"Estamos a pedir o alargamento do prazo de abertura dos restaurantes, de modo a que possam abrir entre o dia 18 de maio e dia 01 de junho, prolongando o benefício do 'lay-off' até à data limite", declarou hoje à Lusa Daniel Serra, presidente da PRO.VAR, associação nacional de restaurantes.

A PRO.VAR classificou na quarta-feira de "incompreensível" que os empresários da restauração desconhecessem o plano das regras de higiene e segurança quando faltavam apenas "sete dias úteis para a reabertura do setor, marcada para o próximo dia 18 de maio.

"A Associação Nacional de Restaurantes está extremamente preocupada com a falta de divulgação das regras de higiene e segurança no âmbito da covid-19. É incompreensível que a uma semana (sete dias úteis) dos espaços de restauração abrirem ainda não serem conhecidas as regras de higiene e segurança para o setor", lia-se no comunicado da PRO.VAR.

A 30 de abril, a PRO.VAR já tinha reclamado que as medidas de segurança para combater a covid-19 deveriam ser testadas "em contexto quase real" antes da reabertura dos restaurantes, que está prevista para o dia 18 de maio, com o objetivo de retificar a tempo qualquer erro.

Hoje, em comunicado de imprensa, a associação vem pedir ao Governo o alargamento do período de reabertura dos restaurantes.

"Na sequência da nota de imprensa anterior e depois de inúmeras tentativas de contacto e reuniões para se poder obter por parte do Governo o documento final sobre as regras de higiene e segurança no âmbito da covid-19, a PRO.VAR sugere ao Governo que seja alargado o período de reabertura dos restaurantes", refere o comunicado.

A PRO.VAR diz não compreender como se pode estar a uma semana da reabertura dos restaurantes e ainda não se saber que tipo de alterações estruturais e funcionais tenham que implementar.

"Uma situação inédita e muito estranha, pois o que seria razoável era conhecer, com a antecedência de pelo menos um mês as regras e só depois se deveriam conhecer os apoios ao setor. A PRO.VAR lamenta toda esta situação, pois considera que, mais uma vez, o setor é o parente pobre, pois a hotelaria abrindo mais tarde, conhece as regras e já têm selo de garantia", acrescenta o mesmo documento.

No plano de contingência para a retoma do setor da restauração no dia 18 de maio, a associação já veio defender, por exemplo, que os clientes se sentem às mesas com distâncias seguras e que desinfetem das mãos à entrada do restaurante.

A medição da temperatura corporal, realização de testes covid-19 aos trabalhadores de 15 em 15 dias e "desinfeção integral" das mesas e cadeiras após os clientes saírem são outras das medidas que a PRO.VAR propôs ao Governo para o setor.

Em Portugal, morreram 1.105 pessoas das 26.715 confirmadas como infetadas pelo novo coronavírus e há 2.258 casos recuperados, de acordo com os dados de hoje da Direção-Geral da Saúde.

A nível global, a covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.