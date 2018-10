Atriz Jessica Alba foi sequestrada durante 14 horas

Atriz tinha 15 anos quando foi encontrada amarrada dentro do porta-bagagens de um carro.

A atriz de Hollywood Jessica Alba ficou traumatizada na sequência de ter sido sequestrada durante 14 horas antes de ser encontrada amarrada dentro do porta-bagagens de um carro.

Esta informação, avançada esta terça-feira pelo jornal The Sun, garante também que terá sido durante as gravações de Flipper, em 1996, que Jessica começou a receber algumas chamadas enigmáticas, que rapidamente descartou como sendo uma brincadeira.



No entanto, em setembro desse ano a atriz esteve desaparecida por 14 horas, tendo sido encontrada amarrada, vendada e amordaçada no porta-bagagens de um carro.

Este caso acabou por ser arquivado, uma vez que Jessica se recusou a fornecer qualquer informação, não respondendo a questões relacionadas com o caso.

Recorde-se que a atriz tornou-se uma estrela de cinema depois de filmes como Honey, Sin City e Fantastic Four terem estreado mas atualmente tem estado mais afastada dos cinemas.