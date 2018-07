Bas Dost, Bruno Fernandes e Acuña já treinam em Alcochete

Sporting apresenta-se aos sócios no próximo sábado frente ao Marselha.

Por Lusa | 11:31

O avançado Bas Dost e os médios Bruno Fernandes e Marcos Acuña integraram esta segunda-feira pela primeira vez os trabalhos da equipa de futebol do Sporting, que treinou em Alcochete, sob as ordens de José Peseiro.



Bas Dost e Bruno Fernandes treinaram no relvado, nos 15 minutos abertos à comunicação social, depois de terem recuado na intenção de rescindir alegando justa causa, na sequência dos incidentes ocorridos em maio na academia do clube, em Alcochete.







Marcos Acuña, que regressou de férias depois de ter estado ao serviço da seleção argentina no Mundial2018, realizou trabalho de ginásio.



O Sporting apresenta-se aos sócios no próximo sábado, às 20:30, em Alvalade, frente aos franceses do Marselha.