Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting quer regresso de João Mário

SAD está a tentar o empréstimo do jogador que saiu de Alvalade há duas temporadas. Vontade do jogador será decisiva.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

João Mário é o próximo alvo para reforçar o meio-campo do Sporting, apurou o CM. O jogador, que pertence aos quadros do Inter Milão, é um dos nomes que a SAD leonina tem em cima da mesa.



Depois dos regressos de Bruno Fernandes e Bas Dost (assinaram pelos leões após as rescisões do passado mês), José Sousa Cintra está a fazer de tudo para dar a ao técnico José Peseiro novo reforço de peso.



João Mário saiu há duas temporadas do Sporting naquela que foi a transferência mais cara de um jogador português para o estrangeiro (Inter Milão pagou 40 milhões de euros, mais cinco por objetivos).



Depois de um ano em que jogou metade da época, foi cedido em 2017/2018 ao West Ham (Premier League) onde se destacou.



O médio de 25 anos tem preferência de voltar a ser cedido. Inglaterra é o mercado de eleição, mas face ao interesse do clube onde foi formado a escolha pode recair por um regresso.



A questão do ordenado (João Mário ganha 2,7 milhões de euros anuais limpos) poderia ser um dos obstáculos. Contudo, neste cenário, o clube italiano teria de suportar parte do salário do internacional português.



Bruno Fernandes é para já o único nome com estatuto de titular indiscutível no meio- -campo leonino para a época que está perto do arranque. Francisco Geraldes, Palhinha, Bruno César, Misic e Mattheus Oliveira não têm presença assegurada no plantel dos leões na versão 2018/2019. Para além de mais um ou dois médios, o Sporting está ainda no mercado por um avançado.



Viviano por convencer

O guarda-redes italiano Viviano continua por convencer e ainda não é certo que fique. O reforço é um dos mais bem pagos do plantel (3,2 milhões de euros anuais brutos).



Bombeiros contestam

Jaime Marta Soares usou a morada da liga dos bombeiros portugueses como domicílio profissional numa providência cautelar interposta ao Sporting. A federação de bombeiros do distrito do Porto acusa o presidente da LBP de promiscuidade. "Revela um completo desrespeito pela preservação da instituição Bombeiros" lê-se no pedido de esclarecimento ao presidente da MAG leonina.



"Confortável com tantos candidatos"

"Sinto-me confortável com tantos candidatos. Se dá vontade de rir? É uma questão de animação ao ver tantos candidatos", disse Carlos Vieira, em reação a declarações de Sousa Cintra.