Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Fiz tudo para que o Gelson ficasse", revela Sousa Cintra

Presidente da SAD conta ao CM que foram pagas dívidas fiscais deixadas por Bruno de Carvalho.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Duas vitórias e uma derrota. Sousa Cintra reconhece que gostava de ter Gelson a jogar de verde e branco, mas garante que o jovem formado nas escolas do clube "foi mal aconselhado". "Fiz tudo para que voltasse. Falei horas e horas com ele, mas infelizmente ele, que é muito jovem, pensou noutras coisas", disse Sousa Cintra ao CM, numa entrevista exclusiva, horas depois de ter apresentado Bas Dost como reforço da equipa leonina. "É um jogador que faz toda a diferença. Era fundamental que regressasse. É um goleador nato".



O agora presidente da SAD lembra ainda que o também regresso de Bruno Fernandes será determinante para as aspirações do clube. "Queremos ser campeões e o Sporting não podia perder o melhor jogador. Felizmente voltou".

Sobre a situação financeira do clube, Sousa Cintra confirmou que havia dívidas fiscais no período de Bruno de Carvalho, que levaram à penhora de duas contas. "Foi tudo pago. Posso garantir que está tudo resolvido, foi apenas um pequeno curto-circuito que já foi sanado".



O homem forte dos destinos de Alvalade recorda ainda que acedeu ao apelo de Jaime Marta Soares porque o Sporting "estava a entrar num abismo". "Não podia deixar o meu clube ir para o fundo", garantiu, revelando ainda que uma das primeiras medidas tomadas foi mudar a segurança na Academia de Alcochete. "A Academia está mais segura, tem gente mais responsável. A mudança tinha de ser feita".



Sobre o treinador, Cintra afirma ter sido uma escolha pessoal. "É verdade que tentei que Jorge Jesus voltasse. Não o consegui e depois falei com José Peseiro. Ele sabia que não podia ter um contrato superior a um ano. Mas ele aceitou o meu pedido e espero que faça um excelente trabalho. Acredito que sendo alguém que conhece o Sporting tem todas as condições para obter bons resultados".



Sobre as eleições, o presidente da SAD recusa a hipótese de se candidatar, mas apela aos vários candidatos já conhecidos que se unam numa candidatura forte. "Já nem sei quantos são", disse a rir, admitindo que a eleição com uma margem pequena fragiliza o próximo presidente.



Sousa Cintra falou ainda das claques e garantiu que acredita que o ambiente está mais calmo. "Vou sentar-me com representantes de todas as claques e sei que não haverá problemas. Eu entendo que as claques são importantes, não podemos é deixar que a situação se descontrole", concluiu.





Bas Dost volta com prémios extra

Prémio de assinatura e melhoria do contrato do holandês

Bas Dost está de volta ao Sporting mais de um mês depois de ter rescindido contrato por justa causa com os leões. Para convencer o avançado a regressar, Sousa Cintra ofereceu-lhe um prémio de assinatura e uma melhoria substancial do contrato, apurou o CM.



Apesar de o presidente da SAD ter garantido que o goleador regressou com o "mesmo contrato que tinha anteriormente", o CM sabe que, nas longas negociações entre as partes, ficou acordado que o avançado iria receber mais dinheiro. Quando questionado sobre o novo contrato, Bas Dost foi evasivo. "Não quero falar, isso cabe ao presidente", disse o avançado que admitiu ter recusado propostas de outros clubes para regressar. Ficou com uma cláusula de 60 milhões de euros e assinou por três épocas.



O avançado de 29 anos assumiu que esta foi uma decisão muito ponderada. "Pensei durante algum tempo, com a minha família, e concluí que este é o meu clube. Quando vim para cá, há dois anos, não sabia o que esperar, mas nestes dois anos aprendi o que é o Sporting, amo este clube.



Quero marcar muitos golos e mostrar aos adeptos que o Bas Dost ainda cá está", disse o avançado que foi um dos mais afetados no ataque a Alcochete, no passado dia 15 de maio. Na hora do regresso, Bas Dost não esquece esse episódio, mas garante que se sente mais seguro. "Depois do ataque tive muito medo. Agora não. O presidente disse-me que ia haver mais segurança", revelou o avançado que marcou 70 golos em duas épocas no leão.