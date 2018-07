Ricciardi nega apoio a possível candidatura de Luís Figo ao Sporting

Banqueiro não apoia qualquer das candidatura já conhecidas.

José Maria Ricciardi nega apoio a uma possível candidatura de Luís Figo à presidência do Sporting. Ao CM, o banqueiro diz que não apoia "qualquer das candidatura já conhecidas" e "não tem qualquer ligação" a possíveis apoios de Álvaro Sobrinho, o maior accionista individual do Sporting.



Sobre o avanço de Luís Figo, Ricciardi garante que desconhece o interesse ou os contornos da candidatura, não estando envolvido em nenhum processo.



Já oito sócios manifestaram a intenção de se candidatarem à presidência do Sporting: Frederico Varandas, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Zeferino Boal, Fernando Tavares Pereira, Carlos Vieira, Bruno de Carvalho, presidente que foi destituído por decisão da maioria dos sócios que votaram em Assembleia Geral extraordinária, e João Benedito.



Eleições estão marcadas para dia 8 de setembro.