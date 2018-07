"Tenho estado a trabalhar com Figo num projeto para o Sporting", diz Tomás Froes

Empresário fala da possível candidatura de Luís Figo à presidência dos leões.

Por Record | 19:34

Tomás Froes afirmou este sábado que tem trabalhado com Luís Figo no sentido de encontrar "um projeto" para o Sporting, confirmando a notícia de reuniões entre ambos, no sentido do ex-futebolista avançar com uma candidatura à presidência dos leões."No seguimento das notícias vindas a público sobre uma possível candidatura de Luís Figo à presidência do Sporting Clube de Portugal, gostaria de esclarecer todos os sportinguistas que tenho estado a trabalhar com Luís Figo num projeto e numa visão global para o Sporting. Um projeto em que Luís Figo se envolveu com toda honra e paixão, e no qual estamos muito empenhados para assegurar as condições necessárias para a sua viabilidade", pode ler-se num comunicado, avançado pelo jornal Record Tomás Froes é empresário na área da publicidade, tendo desempenhado funções de diretor de marketing da Seleção Nacional de Futebol, durante o Euro 2016. Sócio do Sporting, o seu nome tem sido várias vezes apontado como candidato a liderar o clube, o que nunca chegou a acontecer.