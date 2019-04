Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Amarante

Mãe e criança foram levadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e estão bem de saúde.

Por Aureliana Gomes | 15:49

Maria nasceu, esta segunda-feira, numa ambulância dos Bombeiros de Amarante, às 38 semanas. O parto foi realizado pela equipa do INEM da SIV de Amarante, composta pela enfermeira, Helena Santos, e pelo técnico de Emergência Pré-hospitalar, Pedro Teixeira.



À chegada à ambulância que transportava a mãe para o Hospital de Penafiel, a equipa do INEM deparou-se com uma situação de parto iminente, tendo realizado o parto. Mãe e criança foram levadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e estão bem de saúde.



Os pais da pequena Maria ficaram gratos pelo trabalho realizado.