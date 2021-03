Bloqueio do Canal do Suez em risco de provocar crise no abastecimento de papel higiénico

A escassez de contentores a transportar pelos barcos fez aumentar as taxas de transporte marítimo. Este fenómeno ocorreu porque o comércio recuperou no segundo semestre de 2020, ameaçando o transporte de vários tipos de carga, incluindo o do papel higiénico, segunda informou a agência de notícias Bloomberg.

Cerca de 50 navios atravessam o canal do Suez todos os dias. Esta circulação é responsável por um décimo do comercio marítimo mundial.

A solução é o desvio das rotas pelo Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, o que se traduz em enormes custos.



O fornecimento de matéria-prima para a produção do papel higiénico também está em risco. O Brasil é um dos maiores exportadores da celulose de fibra curta (utilizada na produção) no mundo, responsável por um terço das entregas. A Suzano é a empresa dedicada no fornecimento do recurso natural, sediada em São Paulo.

O CEO da empresa, Walter Schalka, revelou, numa entrevista, que "todos os players sul-americanos que exportam via break bulk enfrentaram esse risco", temendo um efeito "bola de neve" abrangente a várias empresas dedicada à exportação.