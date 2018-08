Brasil autoriza Forças Armadas para garantir segurança na fronteira com a Venezuela

Por Lusa | 23:55

O Presidente do Brasil, Michel Temer, assinou hoje um decreto a autorizar o uso das Forças Armadas para manter a segurança em Roraima, estado do país que faz fronteira com a Venezuela.

Numa breve declaração no Palácio do Planalto, em Brasília, Temer afirmou que o emprego das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem em Roraima visa "oferecer segurança aos cidadãos brasileiros e aos imigrantes venezuelanos que fogem do seu país em busca de refúgio no Brasil".

O Governo brasileiro, porém, não especificou a quantidade de soldados que serão enviados para Roraima.