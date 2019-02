Brasileiros loucos com show de samba de Luciana Abreu

Atriz deixou as filhas em Portugal.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Ribeirão Preto, uma cidade do interior do estado de São Paulo recebeu, em euforia, Luciana Abreu.Longe do grande altar do samba, a Av. Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, mas perto de um público animado e mais habituado a este tipo de Carnaval de rua, trapalhão e animado pelos chamados ‘trios elétricos’, ou seja, camiões equipados com luz e som, onde cantores e bailarinos atuam no topo do veículo.Luciana Abreu tem vindo a desenvolver contactos no Brasil através de Gretchen Miranda, de 59 anos, que já foi atriz porno e este domingo é uma empreendedora e fez a ponte entre a artista e várias televisões brasileiras.