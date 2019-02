Irmã de Luciana Abreu desmente acusações de que foi alvo em público

Luísa esclarece ponto de vista e diz que Luciana está a ser influenciada por uma "mulher com o dom da encarnação".

Há cerca de uma semana, Luciana Abreu veio a público fazer acusações graves à mãe, Ludovina. A relação das duas passou de excelente e de grande cumplicidade para algo demoníaco. Para trás ficou a "mulher guerreira", como muitas vezes Lucy apelidou a mãe, e a ligação forte com a irmã.



"Descobri mais tarde que a minha progenitora e mais uma sócia afinal, à noite, tinha uma casa de massagens... e dispenso-me de comentar mais esta casa", escreveu Luciana Abreu numa carta aberta, dando a entender que se passava mais alguma coisa na alegada "casa de massagens".



Esta segunda-feira, Luísa Abreu, a irmã mais nova de Luciana, esteve no 'Você na TV', à conversa com Manuel Luís Goucha e esclareceu muitas das acusações da irmã à mãe.

"Nunca, em tempo algum", nega Luísa em relação à "casa de massagens". "A minha mãe trabalhou na Santa Casa da Misericórdia, onde era efetiva, nas folgas trabalhava numa confeitaria e, nós as três, fazíamos limpezas num salão de cabeleireiro à noite, para ser mais rápido", esclarece.

Para Luísa Abreu há uma culpada para esta mudança radical da irmã: "Só poderá ser uma mulher que a minha irmã se faz acompanhar e que diz ter o dom da encarnação e que a nossa avó [materna] cai no corpo dessa mulher. A minha avó fala mal da própria filha. Será isto possível? A minha mãe perdeu a mãe com 12 anos de idade. Conseguem imaginar a dor e a revolta desta mãe ao ouvir estas coisas?"

Também o apresentador da TVI questiona a mudança de Luciana. "A mim, o que me faz confusão é uma pessoa adulta e uma mulher esclarecida, como é a vossa irmã, acreditar em vozes que vêm do Além contar estas coisas tenebrosas sobre a vossa mãe."

Luísa sublinha que Ludovina sempre foi uma mãe presente: "A nossa mãe nunca nos faltou com nada. Nem roupa, nem comida, nem amor, nem colinho."

O que mudou? "As tais acusações que são feitas por aquela mulher. A partir daí a nossa relação sofreu uma volta de 180.º"