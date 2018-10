Brasil/Eleições: Minas Gerais, São Paulo e Rio liderados por apoiantes de Bolsonaro

Por Lusa | 00:13

Os governos regionais dos três maiores estados do Brasil - São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro - serão liderados por candidatos que declararam apoio a Jair Bolsonaro, extrema-direita, que ganhou hoje a Presidência do país.

O estado do Rio de Janeiro elegeu o ex-juiz Wilson Witzel, candidato do Partido Social Cristão (PSC) apoiado pelo presidente eleito da extrema-direita Jair Bolsonaro, na segunda volta, com quase 60% dos votos.

Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o candidato mais votado foi o milionário Romeu Zema, do Partido Novo, também apoiante de Bolsonaro.