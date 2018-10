Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Haddad faz minuto de silêncio antes do discurso de derrota: "Não vamos deixar este país para trás"

Jair Bolsonaro somou mais de 11 milhões de votos do que o candidato do PT.

Fernando Haddad cumpriu um minuto de silêncio antes de iniciar o seu discurso de derrota este domingo momentos após conhecer os resultados das eleições no Brasil.



"Não vamos deixar este país para trás", afirmou o candidato derrotado que agradeceu a todos os que tiveram do seu lado durante as eleições.



Haddad promete continuar a lutar pela democracia e defender o pensamento e as liberdades dos cerca de 45 milhões que o acompanharam.



"Daqui a quatro anos teremos uma nova eleição, temos que garantir as instituições", acrescentou.



"Talvez o Brasil nunca tenha precisado mais do exercício da cidadania do que agora. Eu coloco a minha vida à disposição deste país, tenho a certeza que falo por milhões de pessoas", afirmou Haddad, numa intervenção de cerca de oito minutos, durante a qual nunca se referiu Jair Bolsonaro.