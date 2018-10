Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apoiantes do novo presidente do Brasil fizeram festa antecipada

“Já ganhou”, ouvia-se junto à casa de Bolsonaro ainda antes dos resultados.

Por Cláudio Carvalho | 01:30

Bandeiras do Brasil e camisolas da seleção nacional pintaram este domingo a entrada da casa de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ainda os resultados não eram conhecidos e já se ouvia "já ganhou".



"Ele não vai trazer a ditadura, não é racista, nem machista, nem homofóbico, são mentiras que inventam por não ser corrupto", dizia um dos apoiantes.



Em frente à entrada do condomínio onde vive o antigo capitão do exército estava um insuflável gigante de Lula da Silva com o traje de preso. "PT nunca mais", gritava a multidão.



Os candidatos foram às urnas durante a manhã. Com um colete à prova de bala e com segurança reforçada, Bolsonaro votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



O capitão do exército estava acompanhado da mulher e recebeu o apoio de cerca de 300 apoiantes. "Mito" e "presidente", foram as palavras mais ouvidas.



Já Fernando Haddad votou na Brazilian International School, no bairro Moema, na zona sul de São Paulo, também acompanhado pela mulher.



O antigo ministro da Educação de Lula da Silva foi recebido por apoiantes que, com livros e rosas na mão, cantavam em frente ao colégio.